https://ria.ru/20230126/gorlovka-1847591596.html

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли в четверг Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:29

2023-01-26T14:29

2023-01-26T14:29

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы в очередной раз подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Вражеские снаряды разорвались перед административным зданием. Поврежден автомобиль одного из сотрудников, остекление, проводка. Без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847561317.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, происшествия