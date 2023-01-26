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Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли в четверг Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:29
2023-01-26T14:29
2023-01-26T14:29
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы в очередной раз подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Вражеские снаряды разорвались перед административным зданием. Поврежден автомобиль одного из сотрудников, остекление, проводка. Без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847561317.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию