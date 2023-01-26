https://ria.ru/20230126/germaniya-1847646314.html

Передав танки, Германия полностью развернула свою политику, считает эксперт

Передав танки, Германия полностью развернула свою политику, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023

Передав танки, Германия полностью развернула свою политику, считает эксперт

Передача танков Leopard Киеву означает для Германии полный поворот в ее пацифистской политике после окончания Второй мировой войны, который в дальнейшем может... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:35

2023-01-26T16:35

2023-01-26T16:35

россия

украина

германия

анналена бербок

m1 abrams

нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Передача танков Leopard Киеву означает для Германии полный поворот в ее пацифистской политике после окончания Второй мировой войны, который в дальнейшем может привести к большей эскалации конфликта на Украине, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. "Становление Германии лидером в Европе по поставках вооружения Украине - это полный поворот в ее политике со времен последней мировой войны. Беспокойство вызывает тот факт, что Германия берет на себя ведущую роль в вооружении Украины и находится на передовой против России. Мы уже видели немецкие танки на равнинах Восточной Европы... Если Германия станет слишком вовлеченной (в конфликт), мы сможем увидеть повторение танковых сражений, как во время Второй мировой войны, но Россия может их снова разгромить, как в Курске. Запад оказался в ловушке эскалации и все опаснее следует продвигаемым Зеленским максималистским сценариям", - заявил Анро РИА Новости. По его мнению, слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия ведет войну против России, "абсолютно безответственно". "Забыв обо всех красных линиях, которые были проведены в последние несколько месяцев, политические демагоги вроде Бербок толкают осторожного канцлера (Олафа) Шольца против его воли к все более активному соучастию Германии и европейцев в украинском конфликте", - добавил эксперт. Анро выразил опасение, что страны НАТО слепо вступают в войну против России, поскольку Нидерланды заявляют о возможной отправке на Украину истребителей F-16, а США обсуждают возможность предоставить Киеву ракеты большей дальности, которые смогут достичь глубь России. "Украинцам будет очень трудно обслуживать эти сложные танки (Leopard) в полевых условиях (1-й уровень обслуживания) или на 2-м и 3-м уровнях. Замена двигателя в полевых условиях занимает несколько часов. То же самое касается переобувания. В течение этого времени весь эшелон технического обслуживания становится уязвимым. Логистическая линия из Германии также будет очень длинной (с задержками, угрозами бомбардировок и т.д.), а на подготовку наводчика или механика Leopard уходит более года", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что цепочки поставок Abrams, Leopard 2, Challenger 2 или Leclerc будут крайне осложнены, поскольку они совершенно разные для всех танков. Более того, эксперт отметил, что их запчасти несовместимы, поэтому атака одной танковой ротой обречена на провал: украинцам нужно 300 танков, чтобы рассчитывать на прорыв. "До сих пор НАТО отказывалось официально признать, что альянс вооружает Украину с 2014 года и что вступление Украины в НАТО является целью. Сегодня маски срываются: столкнувшись с угрозой краха украинской армии, НАТО, похоже, готов к открытой войне с Россией. У войны есть своя динамика. С поставкой тяжелых танков и, весьма вероятно, отправкой механиков по обслуживанию и специалистов по логистике, которые должны обслуживать танки, мы делаем новый шаг (к войне). Это спираль эскалации, наихудший сценарий", - заключил Анро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847641345.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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россия, украина, германия, анналена бербок, m1 abrams, нато