https://ria.ru/20230126/gepatit-1847541707.html

В Челябинске возбудили уголовное дело после массового заражения гепатитом

В Челябинске возбудили уголовное дело после массового заражения гепатитом - РИА Новости, 26.01.2023

В Челябинске возбудили уголовное дело после массового заражения гепатитом

Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как в Челябинске несколько десятков человек были госпитализированы с гепатитом... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:54

2023-01-26T11:54

2023-01-26T11:54

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как в Челябинске несколько десятков человек были госпитализированы с гепатитом А, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по региону. Ранее суд на фоне госпитализаций в Челябинске людей с гепатитом приостановил за нарушение санитарно-эпидемиологических требований деятельность двух кафе - "Дархан" и "Аян". "Проводилась доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказал собеседник агентства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточнили в СУСК. По данным минздрава региона, в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медпомощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)