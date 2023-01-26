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Поляки приструнили генерала после его слов об Украине и России
Поляки приструнили генерала после его слов об Украине и России - РИА Новости, 26.01.2023
Поляки приструнили генерала после его слов об Украине и России
Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о поставках западной... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:04
2023-01-26T14:04
2023-01-26T14:24
вальдемар скшипчак
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о поставках западной военной техники на Украину.Пользователи сайта не поддержали энтузиазм генерала. Комментаторы посчитали, что поставки боевых машин не помогут киевскому режиму одержать верх в конфликте, а лишь приведут к большим потерям и эскалации."Через месяц "Леопарды" пригодятся только для производства бритв. При этом погибнут сотни молодых украинцев. В чьих это интересах?" — поинтересовался читатель с ником Kadwa."Вообще-то "Леопарды", а тем более "Абрамсы", нужны русским, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования собственных танков. Появление этих машин на Украине — подарок для России", — высказал свою позицию Stracić moźe tylko NATO."Украинской армии нет, есть только отряды фашистов и бандеровцев, спонсируемых олигархами, есть частные отряды, состоящие из солдафонов и маньяков со всего мира, а также выловленные на улицах простые украинцы", — пожаловался obamowocz."До сих пор я думал, что речь идет о защите Украины. Теперь, когда говорят о "танковом кулаке", я начинаю сомневаться, что целью является оборона, а не эскалация конфликта и втягивание в него разоруженной Польши", — также посетовал Paweł Włodkowitz.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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вальдемар скшипчак, украина, россия, польша, нато, вооруженные силы украины, в мире
Вальдемар Скшипчак, Украина, Россия, Польша, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
14:04 26.01.2023 (обновлено: 14:24 26.01.2023)
Поляки приструнили генерала после его слов об Украине и России
Читатели wPolityce раскритиковали генерала Скшипчака за слова о "танковом кулаке" Украины
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Читатели польского издания wPolityce
раскритиковали слова бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о поставках западной военной техники на Украину.
"Украине нужен танковый кулак, чтобы бить российскую армию, которая готовится к наступлению. Преимущество, которое создают русские, Киев может свести на нет с помощью тяжелых танков, таких как "Леопарды" или "Абрамсы", — цитирует портал слова военного.
Пользователи сайта не поддержали энтузиазм генерала. Комментаторы посчитали, что поставки боевых машин не помогут киевскому режиму одержать верх в конфликте, а лишь приведут к большим потерям и эскалации.
"Через месяц "Леопарды" пригодятся только для производства бритв. При этом погибнут сотни молодых украинцев. В чьих это интересах?" — поинтересовался читатель с ником Kadwa.
"Вообще-то "Леопарды", а тем более "Абрамсы", нужны русским, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования собственных танков. Появление этих машин на Украине — подарок для России", — высказал свою позицию Stracić moźe tylko NATO.
"Украинской армии нет, есть только отряды фашистов и бандеровцев, спонсируемых олигархами, есть частные отряды, состоящие из солдафонов и маньяков со всего мира, а также выловленные на улицах простые украинцы", — пожаловался obamowocz.
"До сих пор я думал, что речь идет о защите Украины. Теперь, когда говорят о "танковом кулаке", я начинаю сомневаться, что целью является оборона, а не эскалация конфликта и втягивание в него разоруженной Польши", — также посетовал Paweł Włodkowitz.
"Что ты несешь, недогенерал? Украина будет уничтожена, а США, НАТО и Зеленский — это убийцы людей, которые продолжат убивать, если получат оружие", — резюмировал Bydg.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.