https://ria.ru/20230126/fury-1847726703.html
На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры
На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры - РИА Новости, 26.01.2023
На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры
Две фуры загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:20
2023-01-26T22:20
2023-01-26T22:20
происшествия
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Две фуры загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону. "По предварительным данным, 26 января 2023 года в 18.40 на 601 километре автодороги Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло столкновение двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение на данном участке затруднено, информация о пострадавших и погибших уточняется.
https://ria.ru/20230111/fura-1844207397.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры
На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры после столкновения