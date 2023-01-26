https://ria.ru/20230126/fury-1847726703.html

На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры

На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры - РИА Новости, 26.01.2023

На трассе в Волгоградской области загорелись две фуры

Две фуры загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:20

2023-01-26T22:20

2023-01-26T22:20

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Две фуры загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону. "По предварительным данным, 26 января 2023 года в 18.40 на 601 километре автодороги Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло столкновение двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение на данном участке затруднено, информация о пострадавших и погибших уточняется.

https://ria.ru/20230111/fura-1844207397.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область