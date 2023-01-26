https://ria.ru/20230126/filippo-1847479386.html

Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты

Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты - РИА Новости, 26.01.2023

Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумцем Владимира Зеленского, попросившего Запад передать Украине самолеты и ракеты большой... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T05:17

2023-01-26T05:17

2023-01-26T11:30

владимир зеленский

сергей лавров

украина

россия

киев

нато

патриот

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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумцем Владимира Зеленского, попросившего Запад передать Украине самолеты и ракеты большой дальности.Ранее Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.Филиппо в своем Twitter задался вопросом, что еще может потребовать Зеленский.Ранее Филиппо назвал решение передать Киеву американские и немецкие танки "безумием и кратчайшим путем к Третьей мировой войне".Бывший парламентарий неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847472963.html

украина

россия

киев

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владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, киев, нато, патриот