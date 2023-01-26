https://ria.ru/20230126/filippo-1847479386.html
Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты
Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты - РИА Новости, 26.01.2023
Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумцем Владимира Зеленского, попросившего Запад передать Украине самолеты и ракеты большой... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T05:17
2023-01-26T05:17
2023-01-26T11:30
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
патриот
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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумцем Владимира Зеленского, попросившего Запад передать Украине самолеты и ракеты большой дальности.Ранее Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.Филиппо в своем Twitter задался вопросом, что еще может потребовать Зеленский.Ранее Филиппо назвал решение передать Киеву американские и немецкие танки "безумием и кратчайшим путем к Третьей мировой войне".Бывший парламентарий неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847472963.html
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владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, киев, нато, патриот
Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО, Патриот
05:17 26.01.2023 (обновлено: 11:30 26.01.2023)
Французский политик раскритиковал призыв Зеленского дать Киеву самолеты
Французский политик Филиппо назвал Зеленского безумцем из-за просьбы к Западу о самолетах