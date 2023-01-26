Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/f-16-1847732866.html
Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16
Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 26.01.2023
Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16
США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:16
2023-01-26T23:16
украина
f-16
пентагон
джон кирби
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_e8722cd9b1dce9174b6b470451f5f1c5.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Сингх добавила, что истребители F-16 являются "сложной системой" вооружений, которые требуют обучения. В среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о возможности поставить Киеву истребители четвертого поколения заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной потребности Киева в поставках вооружений, которые развиваются по мере изменения условий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847726528.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, f-16, пентагон, джон кирби, нато, сша, в мире
Украина, F-16, Пентагон, Джон Кирби, НАТО, США, В мире
23:16 26.01.2023
 
Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16

В Пентагоне допустили возможность поставок Украине истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)", - сообщила она журналистам на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16.
Сингх добавила, что истребители F-16 являются "сложной системой" вооружений, которые требуют обучения.
В среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о возможности поставить Киеву истребители четвертого поколения заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной потребности Киева в поставках вооружений, которые развиваются по мере изменения условий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 22:13
Пентагон признал отсутствие танков Abrams на складах США
 
УкраинаF-16ПентагонДжон КирбиНАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала