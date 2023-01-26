Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16
В Пентагоне допустили возможность поставок Украине истребителей F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)", - сообщила она журналистам на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16.
Сингх добавила, что истребители F-16 являются "сложной системой" вооружений, которые требуют обучения.
В среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о возможности поставить Киеву истребители четвертого поколения заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной потребности Киева в поставках вооружений, которые развиваются по мере изменения условий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.