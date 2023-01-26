https://ria.ru/20230126/f-16-1847732866.html

Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16

Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 26.01.2023

Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16

США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T23:16

2023-01-26T23:16

2023-01-26T23:16

украина

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Сингх добавила, что истребители F-16 являются "сложной системой" вооружений, которые требуют обучения. В среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о возможности поставить Киеву истребители четвертого поколения заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной потребности Киева в поставках вооружений, которые развиваются по мере изменения условий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, f-16, пентагон, джон кирби, нато, сша, в мире