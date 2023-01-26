https://ria.ru/20230126/estoniya-1847723405.html

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил в четверг портал государственного... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T21:47

2023-01-26T21:47

2023-01-26T21:48

в мире

украина

эстония

германия

ханно певкур

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR. По словам министра обороны Ханно Певкура, Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. "Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем", – сказал ERR Певкур. Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии на Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась. Это обстоятельство может затруднить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии, отмечает ERR.

https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847393660.html

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в мире, украина, эстония, германия, ханно певкур