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Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023
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Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов
Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023
Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов
Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил в четверг портал государственного... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:47
2023-01-26T21:48
в мире
украина
эстония
германия
ханно певкур
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR. По словам министра обороны Ханно Певкура, Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. "Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем", – сказал ERR Певкур. Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии на Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась. Это обстоятельство может затруднить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии, отмечает ERR.
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в мире, украина, эстония, германия, ханно певкур
В мире, Украина, Эстония, Германия, Ханно Певкур
21:47 26.01.2023 (обновлено: 21:48 26.01.2023)
 
Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Эстония запросила у Германии согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов

© AP Photo / Pavel GolovkinТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR.
"Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов. Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят. Находящиеся в распоряжении Сил обороны кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Ханно Певкура, Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.
"Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем", – сказал ERR Певкур.
Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии на Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась. Это обстоятельство может затруднить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии, отмечает ERR.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 17:20
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В миреУкраинаЭстонияГерманияХанно Певкур
 
 
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