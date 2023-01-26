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Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях - РИА Новости, 26.01.2023
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Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях
Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях - РИА Новости, 26.01.2023
Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях
Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:32
2023-01-26T13:32
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), сообщила пресс-служба кабинета министров. "В соответствии с решением правительства, для участия в учениях вызываются 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселиита" Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января", - говорится в сообщении. Учения проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе маневров оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Помимо этого подразделения территориальной обороны отработают выполнение боевых задач, отмечает правительство.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
13:32 26.01.2023
 
Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях

Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях с участием ополчения

© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве
Парад эстонских войск в Нарве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Liis Treimann
Парад эстонских войск в Нарве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), сообщила пресс-служба кабинета министров.
"В соответствии с решением правительства, для участия в учениях вызываются 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселиита" Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января", - говорится в сообщении.
Учения проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе маневров оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Помимо этого подразделения территориальной обороны отработают выполнение боевых задач, отмечает правительство.
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