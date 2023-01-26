https://ria.ru/20230126/es-1847507229.html

В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики

В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики - РИА Новости, 26.01.2023

В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики

Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины необходима "своего рода военная экономика", заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:22

2023-01-26T10:22

2023-01-26T11:13

манфред вебер

россия

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евросоюз

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украина

олаф шольц

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины необходима "своего рода военная экономика", заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер."Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность", — сказал он.По словам парламентария, европейские страны сейчас неспособны быстро обеспечить необходимые вооружения "ни для собственной обороны, ни для Украины". В этом контексте он отметил, что необходимы "новые пути", странам ЕС нужно нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов. Вебер добавил, что разочарован прошедшими на выходных германо-французскими переговорами, по итогам которых не прозвучало "ничего конкретного". По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону "пока не удается" ответить на "исторические вызовы", как это в свое время сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль. "Оба (Шольц и Макрон. — Прим. ред.) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией "светофор". Это провал, который надолго ослабляет Европу", — считает политик.Накануне США и Германия, которые долгое время воздерживались от поставок танков Киеву, согласовали отправку боевых машин Leopard и Abrams.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как утверждал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230126/niderlandy-1847443868.html

https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

манфред вебер, россия, германия, европарламент, евросоюз, нато, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, в мире