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В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики - РИА Новости, 26.01.2023
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В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики
В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики - РИА Новости, 26.01.2023
В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики
Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины необходима "своего рода военная экономика", заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:22
2023-01-26T11:13
манфред вебер
россия
германия
европарламент
евросоюз
нато
украина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины необходима "своего рода военная экономика", заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер."Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность", — сказал он.По словам парламентария, европейские страны сейчас неспособны быстро обеспечить необходимые вооружения "ни для собственной обороны, ни для Украины". В этом контексте он отметил, что необходимы "новые пути", странам ЕС нужно нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов. Вебер добавил, что разочарован прошедшими на выходных германо-французскими переговорами, по итогам которых не прозвучало "ничего конкретного". По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону "пока не удается" ответить на "исторические вызовы", как это в свое время сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль. "Оба (Шольц и Макрон. — Прим. ред.) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией "светофор". Это провал, который надолго ослабляет Европу", — считает политик.Накануне США и Германия, которые долгое время воздерживались от поставок танков Киеву, согласовали отправку боевых машин Leopard и Abrams.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как утверждал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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манфред вебер, россия, германия, европарламент, евросоюз, нато, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, в мире
Манфред Вебер, Россия, Германия, Европарламент, Евросоюз, НАТО, Украина, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, В мире
10:22 26.01.2023 (обновлено: 11:13 26.01.2023)
 
В Европарламенте призвали к введению в ЕС военной экономики

Глава ведущей фракции Европарламента Вебер призвал к введению в ЕС военной экономики

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины необходима "своего рода военная экономика", заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер.
"Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность", — сказал он.
По словам парламентария, европейские страны сейчас неспособны быстро обеспечить необходимые вооружения "ни для собственной обороны, ни для Украины". В этом контексте он отметил, что необходимы "новые пути", странам ЕС нужно нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов.
Вебер добавил, что разочарован прошедшими на выходных германо-французскими переговорами, по итогам которых не прозвучало "ничего конкретного". По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону "пока не удается" ответить на "исторические вызовы", как это в свое время сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.
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"Оба (Шольц и Макрон. — Прим. ред.) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией "светофор". Это провал, который надолго ослабляет Европу", — считает политик.
Накануне США и Германия, которые долгое время воздерживались от поставок танков Киеву, согласовали отправку боевых машин Leopard и Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как утверждал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Манфред ВеберРоссияГерманияЕвропарламентЕвросоюзНАТОУкраинаОлаф ШольцЭммануэль МакронВ мире
 
 
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