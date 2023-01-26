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"Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров и участников спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
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"Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров и участников спецоперации
"Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров и участников спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
"Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров и участников спецоперации
"Единая Россия" привлечет в свои ряды новых лидеров - ветеранов и участников спецоперации, военкоров и других журналистов, волонтёров и волонтёров-медиков из... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:24
2023-01-26T17:24
сергей перминов
единая россия
политика
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Единая Россия" привлечет в свои ряды новых лидеров - ветеранов и участников спецоперации, военкоров и других журналистов, волонтёров и волонтёров-медиков из новых регионов, пунктов временного размещения (ПВР), а также благотворителей, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "В этом сезоне наш кадровый проект "ПолитСтарт" будет ориентирован на призыв в ряды партии новых лидеров, возможно, и без опыта участия в избирательных кампаниях, при этом проявивших себя как истинные патриоты и граждане страны в условиях проведения спецоперации. Это, конечно, такие категории, как ветераны и участники спецоперации, волонтеры и волонтеры-медики в новых регионах, ПВР, в регионах, а также и благотворители, военкоры и иные журналисты и авторы", - сказал Перминов. Он отметил, что главный критерий в подборе - сопричастность, который относится также и к тем, кто выступит наставниками в проекте партии. "Для нас важен каждый сильный кандидат, выдвижение которого поддержат люди. Это относится и к тем, кто вовлечен в настоящее время в защиту интересов Родины в ходе спецоперации, работает на информационной передовой или сопричастен в ином виде нашему общему делу в тылу или на фронте", - уточник замсекретаря Генсовета "Единой России". Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года.
https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html
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сергей перминов, единая россия, политика, россия
Сергей Перминов, Единая Россия, Политика, Россия
17:24 26.01.2023
 
"Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров и участников спецоперации

Перминов: "Единая Россия" привлечет в свои ряды военкоров, ветеранов и участников СВО

© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Участники съезда партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Единая Россия" привлечет в свои ряды новых лидеров - ветеранов и участников спецоперации, военкоров и других журналистов, волонтёров и волонтёров-медиков из новых регионов, пунктов временного размещения (ПВР), а также благотворителей, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"В этом сезоне наш кадровый проект "ПолитСтарт" будет ориентирован на призыв в ряды партии новых лидеров, возможно, и без опыта участия в избирательных кампаниях, при этом проявивших себя как истинные патриоты и граждане страны в условиях проведения спецоперации. Это, конечно, такие категории, как ветераны и участники спецоперации, волонтеры и волонтеры-медики в новых регионах, ПВР, в регионах, а также и благотворители, военкоры и иные журналисты и авторы", - сказал Перминов.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Он отметил, что главный критерий в подборе - сопричастность, который относится также и к тем, кто выступит наставниками в проекте партии.
"Для нас важен каждый сильный кандидат, выдвижение которого поддержат люди. Это относится и к тем, кто вовлечен в настоящее время в защиту интересов Родины в ходе спецоперации, работает на информационной передовой или сопричастен в ином виде нашему общему делу в тылу или на фронте", - уточник замсекретаря Генсовета "Единой России".
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года.
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 20:02
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