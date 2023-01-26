https://ria.ru/20230126/endryu-1847647743.html

СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце

СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце

Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:36

2023-01-26T16:36

2023-01-26T16:36

в мире

карл iii

великобритания

эндрю, герцог йоркский

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его вещи, пишет газета Sun со ссылкой на источники. "Король (Британии Карл III) дал понять, что Букингемский дворец - не место для принца Эндрю. Сначала в прошлом году закрыли его кабинет, а теперь и его спальные покои", - приводит издание слова источника. По данным газеты, вещи принца Эндрю были вывезены из дворца после начала ремонта и не будут возвращены. А если он захочет остаться в Лондоне, то должен переехать в другое место, отмечает Sun. Одним из вариантов является Сент-Джеймсский дворец. Ранее газета Sun писала, что принц Эндрю лишился круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов). Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено, однако сам принц вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.

https://ria.ru/20221120/prints-1832948465.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, карл iii, великобритания, эндрю, герцог йоркский