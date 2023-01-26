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СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце
СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце
Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:36
2023-01-26T16:36
в мире
карл iii
великобритания
эндрю, герцог йоркский
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его вещи, пишет газета Sun со ссылкой на источники. "Король (Британии Карл III) дал понять, что Букингемский дворец - не место для принца Эндрю. Сначала в прошлом году закрыли его кабинет, а теперь и его спальные покои", - приводит издание слова источника. По данным газеты, вещи принца Эндрю были вывезены из дворца после начала ремонта и не будут возвращены. А если он захочет остаться в Лондоне, то должен переехать в другое место, отмечает Sun. Одним из вариантов является Сент-Джеймсский дворец. Ранее газета Sun писала, что принц Эндрю лишился круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов). Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено, однако сам принц вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.
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в мире, карл iii, великобритания, эндрю, герцог йоркский
В мире, Карл III, Великобритания, Эндрю, герцог Йоркский
16:36 26.01.2023
 
СМИ: принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце

Sun: обвиненного в изнасиловании принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце

© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его вещи, пишет газета Sun со ссылкой на источники.
"Король (Британии Карл III) дал понять, что Букингемский дворец - не место для принца Эндрю. Сначала в прошлом году закрыли его кабинет, а теперь и его спальные покои", - приводит издание слова источника. По данным газеты, вещи принца Эндрю были вывезены из дворца после начала ремонта и не будут возвращены. А если он захочет остаться в Лондоне, то должен переехать в другое место, отмечает Sun. Одним из вариантов является Сент-Джеймсский дворец.
Ранее газета Sun писала, что принц Эндрю лишился круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов).
Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено, однако сам принц вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 20:41
Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ
 
В миреКарл IIIВеликобританияЭндрю, герцог Йоркский
 
 
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