https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html

На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин

На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин - РИА Новости, 26.01.2023

На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин

Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:23

2023-01-26T19:23

2023-01-26T19:23

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

солнечногорск

россия

дтп

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. По данным главка, авария произошла на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск). "По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение в направлении области ограничено.

https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html

https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, дтп