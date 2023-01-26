https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин - РИА Новости, 26.01.2023
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин
Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:23
2023-01-26T19:23
2023-01-26T19:23
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
солнечногорск
россия
дтп
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. По данным главка, авария произошла на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск). "По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение в направлении области ограничено.
https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html
https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Россия, ДТП
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин
На 57-м километре дороги М-11 "Нева" в Подмосковье произошла крупная авария с 16 машинами