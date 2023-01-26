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На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин - РИА Новости, 26.01.2023
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На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин - РИА Новости, 26.01.2023
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин
Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:23
2023-01-26T19:23
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
солнечногорск
россия
дтп
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. По данным главка, авария произошла на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск). "По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение в направлении области ограничено.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Россия, ДТП
19:23 26.01.2023
 
На трассе в Подмосковье столкнулись 16 машин

На 57-м километре дороги М-11 "Нева" в Подмосковье произошла крупная авария с 16 машинами

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шестнадцать машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
По данным главка, авария произошла на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск).
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Вчера, 12:11
Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой
"По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение в направлении области ограничено.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскРоссияДТП
 
 
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