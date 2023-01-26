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Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков
Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 26.01.2023
Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков
Развал Договора между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызовет как минимум глубокое сожаление, но и "насильно" удерживать... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:09
2023-01-26T20:09
2023-01-26T20:09
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Развал Договора между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызовет как минимум глубокое сожаление, но и "насильно" удерживать США в договоре Москва не станет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности. Развал ДСНВ, конечно же, вызовет как минимум глубокое сожаление. Но и "насильно" удерживать другую сторону в Договоре мы не станем. Исходим из того, что соглашение объективно продолжает отвечать интересам обеих стран", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос, нет ли у российской стороны опасений, что без инспекций и встреч двусторонней консультативной комиссии США обвинят Россию в нарушении договора и сами перестанут выполнять его.
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сша, цены на нефть, россия, москва, сергей рябков
США, Цены на нефть, Россия, Москва, Сергей Рябков
Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: разрыв ДСНВ вызовет сожаление, но и насильно Россия не будет удерживать США