https://ria.ru/20230126/dsnv-1847712855.html

Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков

Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 26.01.2023

Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ, заявил Рябков

Развал Договора между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызовет как минимум глубокое сожаление, но и "насильно" удерживать... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:09

2023-01-26T20:09

2023-01-26T20:09

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Развал Договора между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызовет как минимум глубокое сожаление, но и "насильно" удерживать США в договоре Москва не станет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности. Развал ДСНВ, конечно же, вызовет как минимум глубокое сожаление. Но и "насильно" удерживать другую сторону в Договоре мы не станем. Исходим из того, что соглашение объективно продолжает отвечать интересам обеих стран", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос, нет ли у российской стороны опасений, что без инспекций и встреч двусторонней консультативной комиссии США обвинят Россию в нарушении договора и сами перестанут выполнять его.

https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847082530.html

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сша, цены на нефть, россия, москва, сергей рябков