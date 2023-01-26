https://ria.ru/20230126/donetsk-1847679401.html

ВСУ за новогодние праздники 260 раз обстреляли Донецк из западного оружия

ВСУ за новогодние праздники 260 раз обстреляли Донецк из западного оружия - РИА Новости, 26.01.2023

ВСУ за новогодние праздники 260 раз обстреляли Донецк из западного оружия

Украинские боевики в течение новогодних праздников 260 раз обстреляли Донецк из западного вооружения, ущерб, причиненный городу, оценивается как значительный,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:58

2023-01-26T17:58

2023-01-26T20:33

специальная военная операция на украине

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские боевики в течение новогодних праздников 260 раз обстреляли Донецк из западного вооружения, ущерб, причиненный городу, оценивается как значительный, рассказал РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "С момента поставок Украине зарубежных образцов оружия, в том числе систем залпового огня не только HIMARS, обстреливается город. Ущерб причиняется значительный, потому что обстреливается город тяжелой артиллерией, которая наносит ущерб всем нашим объектам инфраструктуры, жилым домам, больницам… На сегодняшний момент невозможно предсказать, в какую точку будет нанесен удар. Мы видим, что удары наносятся и утром, и днем, и ночью в любую погоду", - сказал Кулемзин. По его словам, за новогодние праздники украинские боевики совершили более 250 обстрелов. "За десять дней новогодних праздников - 260 обстрелов города. Такая плотность огня", - отметил он.

https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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Мэр Донецка: "Нет уже у нас понятия обстреливаемые и не обстреливаемые районы" Мэр Донецка: "Нет уже у нас понятия обстреливаемые и не обстреливаемые районы" 2023-01-26T17:58 true PT1M37S

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донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины