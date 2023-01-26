https://ria.ru/20230126/donetsk-1847592193.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:32

2023-01-26T14:32

2023-01-26T14:32

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован в 13.30, тогда украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам 14 снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк