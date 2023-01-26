Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 13.25 мск украинские войска выпустили по Александровке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.30 по Пантелеймоновке - 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.