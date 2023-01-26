https://ria.ru/20230126/donetsk-1847535037.html

В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле

В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле - РИА Новости, 26.01.2023

В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле

Женщина и ребенок пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили женщину и ребенка в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика