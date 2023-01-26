https://ria.ru/20230126/donetsk-1847535037.html
В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле
В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле - РИА Новости, 26.01.2023
В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:41
2023-01-26T11:41
2023-01-26T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили женщину и ребенка в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Петровского района Донецка