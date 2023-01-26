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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 7.30 мск выпустили 5 снарядов "натовского калибра" 155 мм по Петровскому району Донецка – представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:56
2023-01-26T07:56
2023-01-26T07:56
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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РИА Новости. Украинские войска в 7.30 мск выпустили 5 снарядов "натовского калибра" 155 мм по Петровскому району Донецка – представительство ДНР в СЦКК
донецк
петровский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Материал дополняется
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра