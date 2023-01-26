https://ria.ru/20230126/donbass-1847617440.html

Украинские войска обстреляли Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Широкую Балку

Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР десять снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:31

2023-01-26T15:31

2023-01-26T15:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР десять снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Широкой Балке пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847604892.html

https://ria.ru/20230126/gorlovka-1847591596.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк