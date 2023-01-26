https://ria.ru/20230126/dollary-1847734722.html

СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине

СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине

Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T23:48

2023-01-26T23:48

2023-01-26T23:48

экономика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772368336_167:414:3072:2048_1920x0_80_0_0_b857ad728d5d5ee4cf1993982247f8a3.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных депозитов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что максимальный начальный курс продажи доллара достигает 41 гривны. Такой максимум на продаже держали банки ПУМБ, Айбокс Банк и Асвио Банк. "Действительно, снова возникли сложности с логистикой - в Украину сейчас не удается своевременно в нужном объеме завозить долларовую банкноту... Это не глобальная неразрешимая проблема, а чисто техническая и временная. Думаю, что она будет решена уже на следующей неделе, может, даже в понедельник", - объяснил изданию заместитель председателя правления одного из банков. Банки тем временем призывают покупателей доллара подождать с приобретением валюты, а вкладчиков с депозитами - делать предварительные заказы на снятие валюты со счетов. Украинские банки ранее уже сталкивались с дефицитом наличной иностранной валюты. Нацбанк Украины (центробанк) в сентябре 2022 года сообщил, что в украинских банках временно наблюдалась нехватка наличных долларов из-за возникших проблем с доставкой валюты из-за границы.

https://ria.ru/20230117/devalvatsiya-1845536983.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, в мире