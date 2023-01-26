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СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине
СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине
Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:48
2023-01-26T23:48
экономика
украина
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных депозитов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что максимальный начальный курс продажи доллара достигает 41 гривны. Такой максимум на продаже держали банки ПУМБ, Айбокс Банк и Асвио Банк. "Действительно, снова возникли сложности с логистикой - в Украину сейчас не удается своевременно в нужном объеме завозить долларовую банкноту... Это не глобальная неразрешимая проблема, а чисто техническая и временная. Думаю, что она будет решена уже на следующей неделе, может, даже в понедельник", - объяснил изданию заместитель председателя правления одного из банков. Банки тем временем призывают покупателей доллара подождать с приобретением валюты, а вкладчиков с депозитами - делать предварительные заказы на снятие валюты со счетов. Украинские банки ранее уже сталкивались с дефицитом наличной иностранной валюты. Нацбанк Украины (центробанк) в сентябре 2022 года сообщил, что в украинских банках временно наблюдалась нехватка наличных долларов из-за возникших проблем с доставкой валюты из-за границы.
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экономика, украина, в мире
Экономика, Украина, В мире
23:48 26.01.2023
 
СМИ сообщили о проблемах с покупкой долларов на Украине

"Страна.ua": перебои с поставкой наличного доллара зафиксированы в украинских банках

© Depositphotos.com / belchonock Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных депозитов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сложности с покупкой наличного доллара на этой неделе возникают как в небанковских обменниках, так и в кассах банков. Его либо нет совсем, либо не удается приобрести суммы от 100 долларов и выше (есть лишь мелкие суммы). Из-за чего время от времени подрастает цена валюты на черном рынке", - сообщает издание, подчеркивая, что в среду цена на доллар поднималась с 40,53 до 40,7 гривны.
Отмечается, что максимальный начальный курс продажи доллара достигает 41 гривны. Такой максимум на продаже держали банки ПУМБ, Айбокс Банк и Асвио Банк.
"Действительно, снова возникли сложности с логистикой - в Украину сейчас не удается своевременно в нужном объеме завозить долларовую банкноту... Это не глобальная неразрешимая проблема, а чисто техническая и временная. Думаю, что она будет решена уже на следующей неделе, может, даже в понедельник", - объяснил изданию заместитель председателя правления одного из банков.
Банки тем временем призывают покупателей доллара подождать с приобретением валюты, а вкладчиков с депозитами - делать предварительные заказы на снятие валюты со счетов.
Украинские банки ранее уже сталкивались с дефицитом наличной иностранной валюты. Нацбанк Украины (центробанк) в сентябре 2022 года сообщил, что в украинских банках временно наблюдалась нехватка наличных долларов из-за возникших проблем с доставкой валюты из-за границы.
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