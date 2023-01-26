Додон допустил доставку военных грузов для Украины через Молдавию
Додон допустил доставку военных грузов для Украины через территорию Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключает, что через территорию страны проходит военный груз на Украину, соответствующее заявление политик сделал в четверг вечером в эфире кишиневского телеканала.
Ранее глава республики Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом.
23 января, 23:30Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
"Неоднократно в сети публиковались фото и видео передвижения грузовиков из Румынию в Молдавию и далее на Украину. Нельзя исключать, что они перевозят горючее, доставляют военные грузы в соседнюю страну. До тех пор пока Майя Санду (президент Молдавии) обеспечивает комфортные условия для Украины, западные партнеры (США, Евросоюз - ред.) будут закрывать глаза на все беззакония, творимые действующей властью", - сказал Додон в эфире телекaнала N4.
Экс-президент отметил, что рейтинг Санду стремительно падает из-за необдуманных действий. В стране политически преследуется оппозиция, закрываются телеканалы, власти делают заявления об отказе нейтрального статуса и говорят о заинтересованности в приобретении натовского вооружения для национальной армии.
"Я переживаю, что западные партнеры могут вынудить Санду спровоцировать начало военных действий внутри страны. Настораживает ее риторика и заявления о войне. О какой войне? Россия не собирается нападать на Молдавию, Румыния - тоже. Рейтинг Санду снижается, риск, что действия руководства страны могут привести к внутреннему конфликту, сохраняется", - считает Додон.
Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию, как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.
Однако в самой Гагаузии заявили о необходимости "строго и незамедлительно пресекать действия и публичные высказывания представителей власти и иных лиц, ведущих к расколу общества и разжиганию межнациональной розни в стране". Депутаты народного собрания (местный парламент) региона отметили, что центральные власти блокируют законодательные инициативы представителей автономии и нарушают их права и свободы.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты народного собрания Гагаузии обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, которых хотят запугать.