Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/dnr-1847470679.html
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:57
2023-01-26T00:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_416e7b9ea9b03370796c0bb53ef5971b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка
00:57 26.01.2023 (обновлено: 00:58 26.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 152 мм. Выпустив 75 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала