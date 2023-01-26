https://ria.ru/20230126/dnr-1847470679.html
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:57
2023-01-26T00:57
2023-01-26T00:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_416e7b9ea9b03370796c0bb53ef5971b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка
00:57 26.01.2023 (обновлено: 00:58 26.01.2023)
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов