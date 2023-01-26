https://ria.ru/20230126/dnr-1847470679.html

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T00:57

2023-01-26T00:57

2023-01-26T00:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка