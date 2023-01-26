https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты

В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты - РИА Новости, 26.01.2023

В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты

В чешских соцсетях в четверг начала распространяться дезинформация о мнимой смерти кандидата в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела, об этом... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:52

2023-01-26T15:52

2023-01-26T15:52

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петр павел

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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. В чешских соцсетях в четверг начала распространяться дезинформация о мнимой смерти кандидата в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела, об этом сообщил он сам в Twitter, полиция начала расследование инцидента. "Да, я жив. Никогда не предполагал, что буду вынужден написать это в сети. Кто-то распространяет от имени моего пресс-секретаря фальшивую копию моей страницы с сообщением о моей смерти. Антикампания достигла нового дна, давайте решительно заявим "нет" этому на выборах", - написал Павел. Полиция подтвердила, что занимается расследованием данной информации. "Инцидентом, о котором мы узнали из общественного пространства, занимаются пражские криминалисты. Более детальную информацию мы предоставим, как только появится возможность для этого", - сообщила полиция на своем сайте. На данный инцидент отреагировал и соперник Павела по второму туру президентских выборов, экс-премьер Андрей Бабиш. "И хотя мы соперники, я с вами абсолютно согласен. Это гнусно, меня ужасает, что кто-то дошел до чего-то подобного. Полиция должна это основательно проверить, также, как и письмо анонима, который угрожает смертью мне. Держитесь", - написал Бабиш в Twitter. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Экс-глава военного комитета НАТО Павел получил 35,4% и занял первое место, долларовый миллиардер Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который состоится 27-28 января.

https://ria.ru/20230118/sms-1845822042.html

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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш, нато, twitter