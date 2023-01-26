https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты - РИА Новости, 26.01.2023
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты
В чешских соцсетях в четверг начала распространяться дезинформация о мнимой смерти кандидата в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела, об этом... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:52
2023-01-26T15:52
2023-01-26T15:52
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
нато
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729504558_0:175:3008:1867_1920x0_80_0_0_c90a8a0e5a87dd06357e41b8f07bf807.jpg
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. В чешских соцсетях в четверг начала распространяться дезинформация о мнимой смерти кандидата в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела, об этом сообщил он сам в Twitter, полиция начала расследование инцидента. "Да, я жив. Никогда не предполагал, что буду вынужден написать это в сети. Кто-то распространяет от имени моего пресс-секретаря фальшивую копию моей страницы с сообщением о моей смерти. Антикампания достигла нового дна, давайте решительно заявим "нет" этому на выборах", - написал Павел. Полиция подтвердила, что занимается расследованием данной информации. "Инцидентом, о котором мы узнали из общественного пространства, занимаются пражские криминалисты. Более детальную информацию мы предоставим, как только появится возможность для этого", - сообщила полиция на своем сайте. На данный инцидент отреагировал и соперник Павела по второму туру президентских выборов, экс-премьер Андрей Бабиш. "И хотя мы соперники, я с вами абсолютно согласен. Это гнусно, меня ужасает, что кто-то дошел до чего-то подобного. Полиция должна это основательно проверить, также, как и письмо анонима, который угрожает смертью мне. Держитесь", - написал Бабиш в Twitter. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Экс-глава военного комитета НАТО Павел получил 35,4% и занял первое место, долларовый миллиардер Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который состоится 27-28 января.
https://ria.ru/20230118/sms-1845822042.html
https://ria.ru/20230114/vybory-1844913683.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729504558_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_19432fba85422d4ba9688e63fb8c6c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш, нато, twitter
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш, НАТО, Twitter
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты
В чешских соцсетях распространяют дезинформацию о смерти кандидата в президенты Павела
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости.
В чешских соцсетях в четверг начала распространяться дезинформация о мнимой смерти кандидата в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела, об этом сообщил он сам в Twitter
, полиция начала расследование инцидента.
"Да, я жив. Никогда не предполагал, что буду вынужден написать это в сети. Кто-то распространяет от имени моего пресс-секретаря фальшивую копию моей страницы с сообщением о моей смерти. Антикампания достигла нового дна, давайте решительно заявим "нет" этому на выборах", - написал Павел.
Полиция подтвердила, что занимается расследованием данной информации.
"Инцидентом, о котором мы узнали из общественного пространства, занимаются пражские криминалисты. Более детальную информацию мы предоставим, как только появится возможность для этого", - сообщила полиция на своем сайте.
На данный инцидент отреагировал и соперник Павела по второму туру президентских выборов, экс-премьер Андрей Бабиш
.
"И хотя мы соперники, я с вами абсолютно согласен. Это гнусно, меня ужасает, что кто-то дошел до чего-то подобного. Полиция должна это основательно проверить, также, как и письмо анонима, который угрожает смертью мне. Держитесь", - написал Бабиш в Twitter.
Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Экс-глава военного комитета НАТО
Павел получил 35,4% и занял первое место, долларовый миллиардер Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который состоится 27-28 января.