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Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска - РИА Новости, 26.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230126/dekret-1847595327.html
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска - РИА Новости, 26.01.2023
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:40
2023-01-26T14:40
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
госдума рф
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. "Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ, призвав законодателей подумать над мерами поддержки беременных. Он также обратил внимание на проблему абортов. "Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной помощью, но и способом обогащения частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина часто не исполняет тех антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, которые позволяют наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - сказал предстоятель РПЦ. По его мнению, одними запретами эффекта достичь невозможно: беременная женщина должна чувствовать заботу, и это вопрос и государственной поддержки. Также патриарх считает нужным включить опеку за тремя и более малолетними детьми в трудовой стаж многодетных родителей. "Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет", - сказал патриарх. Важно распространить эту меру поддержки на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами, подчеркнул он. Он отметил, что считает большим достижением законодателей возможность многодетных матерей с 2023 года получать страховые пенсии. "Вместе с тем основными условиями для назначения этой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и наличие пенсионных коэффициентов, что совершенно невозможно для женщины, имеющей четверых и более детей", - добавил патриарх. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Госдума РФ, Русская православная церковь, Общество
14:40 26.01.2023
 
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин.
"Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ, призвав законодателей подумать над мерами поддержки беременных.
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Он также обратил внимание на проблему абортов. "Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной помощью, но и способом обогащения частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина часто не исполняет тех антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, которые позволяют наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - сказал предстоятель РПЦ.
По его мнению, одними запретами эффекта достичь невозможно: беременная женщина должна чувствовать заботу, и это вопрос и государственной поддержки.
Также патриарх считает нужным включить опеку за тремя и более малолетними детьми в трудовой стаж многодетных родителей. "Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет", - сказал патриарх.
Важно распространить эту меру поддержки на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами, подчеркнул он.
Он отметил, что считает большим достижением законодателей возможность многодетных матерей с 2023 года получать страховые пенсии. "Вместе с тем основными условиями для назначения этой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и наличие пенсионных коэффициентов, что совершенно невозможно для женщины, имеющей четверых и более детей", - добавил патриарх.
Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
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