https://ria.ru/20230126/dekret-1847595327.html

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска - РИА Новости, 26.01.2023

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:40

2023-01-26T14:40

2023-01-26T14:40

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

госдума рф

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. "Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ, призвав законодателей подумать над мерами поддержки беременных. Он также обратил внимание на проблему абортов. "Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной помощью, но и способом обогащения частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина часто не исполняет тех антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, которые позволяют наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - сказал предстоятель РПЦ. По его мнению, одними запретами эффекта достичь невозможно: беременная женщина должна чувствовать заботу, и это вопрос и государственной поддержки. Также патриарх считает нужным включить опеку за тремя и более малолетними детьми в трудовой стаж многодетных родителей. "Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет", - сказал патриарх. Важно распространить эту меру поддержки на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами, подчеркнул он. Он отметил, что считает большим достижением законодателей возможность многодетных матерей с 2023 года получать страховые пенсии. "Вместе с тем основными условиями для назначения этой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и наличие пенсионных коэффициентов, что совершенно невозможно для женщины, имеющей четверых и более детей", - добавил патриарх. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".

https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html

https://ria.ru/20220614/dekret-1795210425.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь, общество