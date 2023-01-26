https://ria.ru/20230126/dekret-1847595327.html
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска - РИА Новости, 26.01.2023
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:40
2023-01-26T14:40
2023-01-26T14:40
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин. "Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ, призвав законодателей подумать над мерами поддержки беременных. Он также обратил внимание на проблему абортов. "Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной помощью, но и способом обогащения частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина часто не исполняет тех антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, которые позволяют наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - сказал предстоятель РПЦ. По его мнению, одними запретами эффекта достичь невозможно: беременная женщина должна чувствовать заботу, и это вопрос и государственной поддержки. Также патриарх считает нужным включить опеку за тремя и более малолетними детьми в трудовой стаж многодетных родителей. "Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет", - сказал патриарх. Важно распространить эту меру поддержки на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами, подчеркнул он. Он отметил, что считает большим достижением законодателей возможность многодетных матерей с 2023 года получать страховые пенсии. "Вместе с тем основными условиями для назначения этой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и наличие пенсионных коэффициентов, что совершенно невозможно для женщины, имеющей четверых и более детей", - добавил патриарх. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html
https://ria.ru/20220614/dekret-1795210425.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Госдума РФ, Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных женщин.
"Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ
, призвав законодателей подумать над мерами поддержки беременных.
Он также обратил внимание на проблему абортов. "Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной помощью, но и способом обогащения частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина часто не исполняет тех антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, которые позволяют наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - сказал предстоятель РПЦ
.
По его мнению, одними запретами эффекта достичь невозможно: беременная женщина должна чувствовать заботу, и это вопрос и государственной поддержки.
Также патриарх считает нужным включить опеку за тремя и более малолетними детьми в трудовой стаж многодетных родителей. "Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет", - сказал патриарх.
Важно распространить эту меру поддержки на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами, подчеркнул он.
Он отметил, что считает большим достижением законодателей возможность многодетных матерей с 2023 года получать страховые пенсии. "Вместе с тем основными условиями для назначения этой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и наличие пенсионных коэффициентов, что совершенно невозможно для женщины, имеющей четверых и более детей", - добавил патриарх.
Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце
. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".