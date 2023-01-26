СМИ: Британия не рассматривает поставки самолетов Киеву, опасаясь эскалации
Telegraph: Британия не рассматривает поставки самолетов Украине, опасаясь эскалации
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Великобритания не рассматривает возможность поставок самолетов Украине, опасаясь эскалации, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Источники в Королевских ВВС заявили Telegraph, что отправка самолетов "рассматривается как слишком сильно ведущая к эскалации", - говорится в сообщении газеты.
Кроме того, один из источников заявил газете, что обучение украинцев полетам на истребителе Typhoon, скорее всего, заняло бы годы, поскольку украинские войска используют "бывшие российские самолеты". Источник выразил мнение, что другие страны, использующие такие же самолеты, например, Польша, могли бы передать их Украине.
Издание также отмечает, что Британия "не исключает" отправки на Украину высокоточных ракет большей дальности, но источники подчеркнули, что в настоящее время этот вариант "не рассматривается".
Ранее Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.