https://ria.ru/20230126/britaniya-1847476891.html

СМИ: Британия не рассматривает поставки самолетов Киеву, опасаясь эскалации

СМИ: Британия не рассматривает поставки самолетов Киеву, опасаясь эскалации - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: Британия не рассматривает поставки самолетов Киеву, опасаясь эскалации

Великобритания не рассматривает возможность поставок самолетов Украине, опасаясь эскалации, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T03:17

2023-01-26T03:17

2023-01-26T03:17

владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

великобритания

нато

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Великобритания не рассматривает возможность поставок самолетов Украине, опасаясь эскалации, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Кроме того, один из источников заявил газете, что обучение украинцев полетам на истребителе Typhoon, скорее всего, заняло бы годы, поскольку украинские войска используют "бывшие российские самолеты". Источник выразил мнение, что другие страны, использующие такие же самолеты, например, Польша, могли бы передать их Украине. Издание также отмечает, что Британия "не исключает" отправки на Украину высокоточных ракет большей дальности, но источники подчеркнули, что в настоящее время этот вариант "не рассматривается". Ранее Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/tanki-1846211999.html

украина

россия

великобритания

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владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, великобритания, нато