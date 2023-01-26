https://ria.ru/20230126/bmp-1847476754.html

Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Украинская БМП подорвалась на своей же мине - РИА Новости, 26.01.2023

Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T03:08

2023-01-26T03:08

2023-01-26T10:01

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть в распоряжении РИА Новости.Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости, что подготовка мобилизованных из территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Боясь российского наступления, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки.Российский оператор беспилотника вел наблюдение за позициями противника и зафиксировал подрыв вражеской БМП на одной из таких мин, установленных прямо на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Также он сообщил, что механик-водитель остался жив и сразу же подался в бегство, не пытаясь спасти личный состав в отделе десанта.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

украина

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Подрыв БМП ВСУ на мине, установленной украинскими военными Украинская БМП подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск 2023-01-26T03:08 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы рф