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Украинская БМП подорвалась на своей же мине - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/bmp-1847476754.html
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Украинская БМП подорвалась на своей же мине - РИА Новости, 26.01.2023
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:08
2023-01-26T10:01
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть в распоряжении РИА Новости.Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости, что подготовка мобилизованных из территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Боясь российского наступления, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки.Российский оператор беспилотника вел наблюдение за позициями противника и зафиксировал подрыв вражеской БМП на одной из таких мин, установленных прямо на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Также он сообщил, что механик-водитель остался жив и сразу же подался в бегство, не пытаясь спасти личный состав в отделе десанта.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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РИА Новости
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Подрыв БМП ВСУ на мине, установленной украинскими военными
Украинская БМП подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
03:08 26.01.2023 (обновлено: 10:01 26.01.2023)
 
Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Украинская БМП подорвалась на мине, установленной ВСУ из-за наступления российских войск

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть в распоряжении РИА Новости.
Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости, что подготовка мобилизованных из территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Боясь российского наступления, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки.
Российский оператор беспилотника вел наблюдение за позициями противника и зафиксировал подрыв вражеской БМП на одной из таких мин, установленных прямо на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Также он сообщил, что механик-водитель остался жив и сразу же подался в бегство, не пытаясь спасти личный состав в отделе десанта.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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