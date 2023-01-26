https://ria.ru/20230126/bmp-1847476754.html
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Украинская БМП подорвалась на своей же мине - РИА Новости, 26.01.2023
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:08
2023-01-26T03:08
2023-01-26T10:01
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск, видео подрыва есть в распоряжении РИА Новости.Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости, что подготовка мобилизованных из территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Боясь российского наступления, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки.Российский оператор беспилотника вел наблюдение за позициями противника и зафиксировал подрыв вражеской БМП на одной из таких мин, установленных прямо на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Также он сообщил, что механик-водитель остался жив и сразу же подался в бегство, не пытаясь спасти личный состав в отделе десанта.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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Подрыв БМП ВСУ на мине, установленной украинскими военными
Украинская БМП подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск
2023-01-26T03:08
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
03:08 26.01.2023 (обновлено: 10:01 26.01.2023)
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Украинская БМП подорвалась на мине, установленной ВСУ из-за наступления российских войск