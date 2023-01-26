Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции
Российского блогера Влада Урбана заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции
© Фото : @vladbmw5300Влад Савельев (Vlad Urban)
© Фото : @vladbmw5300
Влад Савельев (Vlad Urban). Архивное фото
АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою причастность и освобожден из-под ареста, сообщил портал "Прото тема".
Во вторник, 24 января, в афинский аэропорт и в шесть больниц столицы Греции поступили электронные письма с информацией о закладке бомб и угрозами взрыва, эти угрозы оказались ложными. Как сообщила полиция Греции, в среду в Салониках был задержан иностранец, подозреваемый в рассылке писем.
Позднее греческие СМИ сообщили, что задержанный - 42-летний россиянин.
"На предварительном следствии он отрицал, что является отправителем этих сообщений, и утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны других лиц, которые использовали его фотографию для отправки сообщений. Дело было передано для рассмотрения в суд по мелким правонарушениям, он запросил и получил отсрочку по слушаниям, и суд отменил его содержание под стражей", - пишет "Прото тема".
"Россиянин - известный блогер Влад Урбан, как его настоящее имя, или Влад Савельев, как его знают интернет-друзья, он создатель пяти каналов на YouTube", - добавляет портал.
С 2020 года Савельев живет в Греции. В октябре 2021 года он сообщил, что в сети есть несколько поддельных профилей с его фотографиями и что он стал жертвой избиения, пишет портал.