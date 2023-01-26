https://ria.ru/20230126/bloger-1847702198.html

Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции

Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции - РИА Новости, 26.01.2023

Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции

Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:17

2023-01-26T19:17

2023-01-26T19:17

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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою причастность и освобожден из-под ареста, сообщил портал "Прото тема". Во вторник, 24 января, в афинский аэропорт и в шесть больниц столицы Греции поступили электронные письма с информацией о закладке бомб и угрозами взрыва, эти угрозы оказались ложными. Как сообщила полиция Греции, в среду в Салониках был задержан иностранец, подозреваемый в рассылке писем. Позднее греческие СМИ сообщили, что задержанный - 42-летний россиянин. "На предварительном следствии он отрицал, что является отправителем этих сообщений, и утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны других лиц, которые использовали его фотографию для отправки сообщений. Дело было передано для рассмотрения в суд по мелким правонарушениям, он запросил и получил отсрочку по слушаниям, и суд отменил его содержание под стражей", - пишет "Прото тема". "Россиянин - известный блогер Влад Урбан, как его настоящее имя, или Влад Савельев, как его знают интернет-друзья, он создатель пяти каналов на YouTube", - добавляет портал. С 2020 года Савельев живет в Греции. В октябре 2021 года он сообщил, что в сети есть несколько поддельных профилей с его фотографиями и что он стал жертвой избиения, пишет портал.

https://ria.ru/20230123/diskreditatsiya-1846927434.html

https://ria.ru/20230125/blogery-1847265558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, греция, россия, афины, блогер, салоники