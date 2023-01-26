Рейтинг@Mail.ru
Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/bloger-1847702198.html
Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции
Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции - РИА Новости, 26.01.2023
Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции
Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:17
2023-01-26T19:17
в мире
греция
россия
афины
блогер
салоники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847701251_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_48c6a2d15161c7385dfe07e9f2a171eb.jpg
АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою причастность и освобожден из-под ареста, сообщил портал "Прото тема". Во вторник, 24 января, в афинский аэропорт и в шесть больниц столицы Греции поступили электронные письма с информацией о закладке бомб и угрозами взрыва, эти угрозы оказались ложными. Как сообщила полиция Греции, в среду в Салониках был задержан иностранец, подозреваемый в рассылке писем. Позднее греческие СМИ сообщили, что задержанный - 42-летний россиянин. "На предварительном следствии он отрицал, что является отправителем этих сообщений, и утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны других лиц, которые использовали его фотографию для отправки сообщений. Дело было передано для рассмотрения в суд по мелким правонарушениям, он запросил и получил отсрочку по слушаниям, и суд отменил его содержание под стражей", - пишет "Прото тема". "Россиянин - известный блогер Влад Урбан, как его настоящее имя, или Влад Савельев, как его знают интернет-друзья, он создатель пяти каналов на YouTube", - добавляет портал. С 2020 года Савельев живет в Греции. В октябре 2021 года он сообщил, что в сети есть несколько поддельных профилей с его фотографиями и что он стал жертвой избиения, пишет портал.
https://ria.ru/20230123/diskreditatsiya-1846927434.html
https://ria.ru/20230125/blogery-1847265558.html
греция
россия
афины
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847701251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b9b07adc021df2daa9bf7f626163a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, россия, афины, блогер, салоники
В мире, Греция, Россия, Афины, Блогер, Салоники
19:17 26.01.2023
 
Блогера из России заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции

Российского блогера Влада Урбана заподозрили в рассылке писем с угрозами взрывов в Греции

© Фото : @vladbmw5300Влад Савельев (Vlad Urban)
Влад Савельев (Vlad Urban) - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : @vladbmw5300
Влад Савельев (Vlad Urban). Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Известный в России блогер Влад Савельев подозревается в рассылке электронных писем с угрозами взрывов в аэропорту Афин и шести больницах, он отрицает свою причастность и освобожден из-под ареста, сообщил портал "Прото тема".
Во вторник, 24 января, в афинский аэропорт и в шесть больниц столицы Греции поступили электронные письма с информацией о закладке бомб и угрозами взрыва, эти угрозы оказались ложными. Как сообщила полиция Греции, в среду в Салониках был задержан иностранец, подозреваемый в рассылке писем.
Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 20:40Специальная военная операция на Украине
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Позднее греческие СМИ сообщили, что задержанный - 42-летний россиянин.
"На предварительном следствии он отрицал, что является отправителем этих сообщений, и утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны других лиц, которые использовали его фотографию для отправки сообщений. Дело было передано для рассмотрения в суд по мелким правонарушениям, он запросил и получил отсрочку по слушаниям, и суд отменил его содержание под стражей", - пишет "Прото тема".
"Россиянин - известный блогер Влад Урбан, как его настоящее имя, или Влад Савельев, как его знают интернет-друзья, он создатель пяти каналов на YouTube", - добавляет портал.
С 2020 года Савельев живет в Греции. В октябре 2021 года он сообщил, что в сети есть несколько поддельных профилей с его фотографиями и что он стал жертвой избиения, пишет портал.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 10:47
В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс
 
В миреГрецияРоссияАфиныБлогерСалоники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала