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Россияне стали чаще летать на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
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Россияне стали чаще летать на Байкал
Россияне стали чаще летать на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023
Россияне стали чаще летать на Байкал
Число пассажиров международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ за январь увеличилось более чем на 12 процентов, заявил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:23
2023-01-26T11:23
туризм
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УЛАН-УДЭ, 26 янв — РИА Новости. Число пассажиров международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ за январь увеличилось более чем на 12 процентов, заявил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев."С начала года аэропорт обслужил 37 031 пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составляет 12,1 процента", — написал Гармаев в своем Telegram-канале.Отмечается, что лидерами по направлениям стали Улан-Батор, Томск, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Нижнеангарск, Новосибирск и Кызыл.Ранее республиканское правительство сообщало, что подписан договор на строительство нового терминала аэропорта Байкал. Ожидается, что он позволит повысить пропускную способность воздушной гавани до 700 тысяч пассажиров. После запуска терминала для внутренних рейсов существующее здание аэровокзала будет принимать международные.
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новости - туризм, байкал, улан-удэ, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Улан-Удэ, Туризм, отдых в России
11:23 26.01.2023
 
Россияне стали чаще летать на Байкал

Пассажиропоток в бурятском аэропорту Байкал за январь увеличился более чем на 12 процентов

© РИА Новости / Кирилл ШипицинЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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УЛАН-УДЭ, 26 янв — РИА Новости. Число пассажиров международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ за январь увеличилось более чем на 12 процентов, заявил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
"С начала года аэропорт обслужил 37 031 пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составляет 12,1 процента", — написал Гармаев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что лидерами по направлениям стали Улан-Батор, Томск, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Нижнеангарск, Новосибирск и Кызыл.
Ранее республиканское правительство сообщало, что подписан договор на строительство нового терминала аэропорта Байкал. Ожидается, что он позволит повысить пропускную способность воздушной гавани до 700 тысяч пассажиров. После запуска терминала для внутренних рейсов существующее здание аэровокзала будет принимать международные.
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