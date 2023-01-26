https://ria.ru/20230126/baykal-1847528520.html

Россияне стали чаще летать на Байкал

Россияне стали чаще летать на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023

Россияне стали чаще летать на Байкал

Число пассажиров международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ за январь увеличилось более чем на 12 процентов, заявил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:23

2023-01-26T11:23

2023-01-26T11:23

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УЛАН-УДЭ, 26 янв — РИА Новости. Число пассажиров международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ за январь увеличилось более чем на 12 процентов, заявил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев."С начала года аэропорт обслужил 37 031 пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составляет 12,1 процента", — написал Гармаев в своем Telegram-канале.Отмечается, что лидерами по направлениям стали Улан-Батор, Томск, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Нижнеангарск, Новосибирск и Кызыл.Ранее республиканское правительство сообщало, что подписан договор на строительство нового терминала аэропорта Байкал. Ожидается, что он позволит повысить пропускную способность воздушной гавани до 700 тысяч пассажиров. После запуска терминала для внутренних рейсов существующее здание аэровокзала будет принимать международные.

https://ria.ru/20230126/aviabilety-1847283114.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, байкал, улан-удэ, туризм, отдых в россии