https://ria.ru/20230126/banki-1847716979.html

Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк"

Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк" - РИА Новости, 26.01.2023

Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк"

Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:38

2023-01-26T20:38

2023-01-26T20:38

экономика

владимир путин

кредит европа банк

ikea international group

икеа

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в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA, следует из распоряжения президента. Согласно информации на сайте "Икано банка", он был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний "Икано" (Люксембург) и "Кредит Европа банк". В специализацию группы компаний "Икано", имеющей общих акционеров со шведской группой IKEA, входят такие сферы деятельности как финансы, страхование, управление активами и недвижимость. В России "Икано" с 2006 года разрабатывает кредитные продукты для покупателей магазинов ИКЕА и торговых центров "Мега". Президент России Владимир Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, а также "Икано банк".

https://ria.ru/20221226/ikea-1841267223.html

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экономика, владимир путин, кредит европа банк, ikea international group, икеа, россия, в мире