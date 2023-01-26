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Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк" - РИА Новости, 26.01.2023
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Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк"
Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк" - РИА Новости, 26.01.2023
Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк"
Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:38
2023-01-26T20:38
экономика
владимир путин
кредит европа банк
ikea international group
икеа
россия
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA, следует из распоряжения президента. Согласно информации на сайте "Икано банка", он был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний "Икано" (Люксембург) и "Кредит Европа банк". В специализацию группы компаний "Икано", имеющей общих акционеров со шведской группой IKEA, входят такие сферы деятельности как финансы, страхование, управление активами и недвижимость. В России "Икано" с 2006 года разрабатывает кредитные продукты для покупателей магазинов ИКЕА и торговых центров "Мега". Президент России Владимир Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, а также "Икано банк".
https://ria.ru/20221226/ikea-1841267223.html
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экономика, владимир путин, кредит европа банк, ikea international group, икеа, россия, в мире
Экономика, Владимир Путин, Кредит Европа Банк, IKEA International Group, ИКЕА, Россия, В мире
20:38 26.01.2023
 
Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк"

Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский "Икано банк", связанный с IKEA

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA, следует из распоряжения президента.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа Банк (Россия)" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано Банк", принадлежащих "САЙРУС Холдинг Би.Ви." (CIRUS Holding B.V.)", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте "Икано банка", он был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний "Икано" (Люксембург) и "Кредит Европа банк". В специализацию группы компаний "Икано", имеющей общих акционеров со шведской группой IKEA, входят такие сферы деятельности как финансы, страхование, управление активами и недвижимость. В России "Икано" с 2006 года разрабатывает кредитные продукты для покупателей магазинов ИКЕА и торговых центров "Мега".
Президент России Владимир Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, а также "Икано банк".
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ЭкономикаВладимир ПутинКредит Европа БанкIKEA International GroupИКЕАРоссияВ мире
 
 
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