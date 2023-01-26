https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html

МСП Банк: волжский центр здоровья и отдыха посетили более 300 тысяч человек

МСП Банк: волжский центр здоровья и отдыха посетили более 300 тысяч человек - РИА Новости, 26.01.2023

МСП Банк: волжский центр здоровья и отдыха посетили более 300 тысяч человек

Созданный при финансовой поддержке МСП Банка центр здоровья и отдыха "Волжские термы" в моногороде Новокуйбышевск с момента открытия принял свыше 300 тысяч... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:29

2023-01-26T13:29

2023-01-26T13:29

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Созданный при финансовой поддержке МСП Банка центр здоровья и отдыха "Волжские термы" в моногороде Новокуйбышевск с момента открытия принял свыше 300 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Сегодня центр представляет собой комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, состоящий из шести бассейнов, а также нескольких бань и саун.Отмечается, что реализацией проекта занималась специально созданная компания "Волжские термы", которой МСП Банк открыл кредитную линию на 275 миллионов рублей. Инвестиционное кредитование предоставлено в рамках программы Минэкономразвития, срок кредита – 84 месяца, ставка – 8,25% годовых. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, поручительством региональной гарантийной организации, а также залогом реконструируемого здания."Финансированию проектов в регионах МСП Банк уделяет особое внимание. Одним из результатов работы в этом направлении стало открытие нового центра здоровья и отдыха. За пару лет он по праву стал одной из достопримечательностей Самарской области и привлекает не только местных жителей, но и туристов", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в "Волжских термах" круглогодично доступны бассейны для оздоровительного и спортивного плавания, оборудованные гидромассажем, бассейн с морской водой, джакузи, а также детская зона с аттракционами. В комплекс также входят 10 бань и саун разных типов, комнаты впечатлений и отдыха. Для удобства посетителей оборудованы точки общественного питания, детские и спортивные площадки, каждая зона доступна для людей с ограниченными возможностями.Поддержку регионов МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, осуществляет в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230125/proverki-1847140460.html

https://ria.ru/20230119/finansirovanie-1845905554.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия