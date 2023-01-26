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Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230126/aviabilety-1847283114.html
Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру
Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру - РИА Новости, 26.01.2023
Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру
Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самые дешевые месяцы для перелетов по миру, пишет Mirror. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T02:54
2023-01-26T02:54
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цены
авиабилеты
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самые дешевые месяцы для перелетов по миру, пишет Mirror.По данным экспертов, февраль — лучшее время, чтобы отправиться на Мальдивы, Маврикий и Барбадос: в этот период цены на авиабилеты по этим направлениям наиболее низкие.А в самые популярные страны для отдыха в 2023 году — Турцию, Грецию, Исландию, Хорватию, на Мальту и Кипр — выгоднее лететь в марте, говорится в результатах исследования."Государства были выбраны на основе количества запросов в Интернете, а тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в этом месяце", — уточняет издание.
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новости - туризм, туризм, туристы, перелеты, цены, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Перелеты, Цены, Авиабилеты
02:54 26.01.2023
 
Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру

Аналитики: самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру – февраль и март

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самые дешевые месяцы для перелетов по миру, пишет Mirror.
По данным экспертов, февраль — лучшее время, чтобы отправиться на Мальдивы, Маврикий и Барбадос: в этот период цены на авиабилеты по этим направлениям наиболее низкие.
А в самые популярные страны для отдыха в 2023 году — Турцию, Грецию, Исландию, Хорватию, на Мальту и Кипр — выгоднее лететь в марте, говорится в результатах исследования.
"Государства были выбраны на основе количества запросов в Интернете, а тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в этом месяце", — уточняет издание.
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