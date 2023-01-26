https://ria.ru/20230126/aviabilety-1847283114.html

Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру

Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру - РИА Новости, 26.01.2023

Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру

Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самые дешевые месяцы для перелетов по миру, пишет Mirror. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:54

2023-01-26T02:54

2023-01-26T02:54

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самые дешевые месяцы для перелетов по миру, пишет Mirror.По данным экспертов, февраль — лучшее время, чтобы отправиться на Мальдивы, Маврикий и Барбадос: в этот период цены на авиабилеты по этим направлениям наиболее низкие.А в самые популярные страны для отдыха в 2023 году — Турцию, Грецию, Исландию, Хорватию, на Мальту и Кипр — выгоднее лететь в марте, говорится в результатах исследования."Государства были выбраны на основе количества запросов в Интернете, а тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в этом месяце", — уточняет издание.

https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846867390.html

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