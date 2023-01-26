https://ria.ru/20230126/anglosaksy-1847556818.html
Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев
Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.01.2023
Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев
Англосаксы не прекратят прокси-войну с РФ и после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:39
2023-01-26T12:39
2023-01-26T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нато
николай патрушев
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Англосаксы не прекратят прокси-войну с РФ и после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. "Необходимо понимать, что даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников", - сказал Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Его слова приведены в сообщении аппарата Совбеза."Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками", - добавил он.
https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, НАТО, Николай Патрушев, Украина, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну с Россией после завершения спецоперации