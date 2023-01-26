https://ria.ru/20230126/anglosaksy-1847556818.html

Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев

Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.01.2023

Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев

Англосаксы не прекратят прокси-войну с РФ и после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:39

2023-01-26T12:39

2023-01-26T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нато

николай патрушев

украина

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Англосаксы не прекратят прокси-войну с РФ и после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. "Необходимо понимать, что даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников", - сказал Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Его слова приведены в сообщении аппарата Совбеза."Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками", - добавил он.

https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, нато, николай патрушев, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр