https://ria.ru/20230126/aleksandrovka-1847592047.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:32
2023-01-26T14:32
2023-01-26T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов