https://ria.ru/20230126/aleksandrovka-1847592047.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:32

2023-01-26T14:32

2023-01-26T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато