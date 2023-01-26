Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕС только изучает возможность передачи замороженных активов Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/aktivy-1847649899.html
Источник: ЕС только изучает возможность передачи замороженных активов Киеву
Источник: ЕС только изучает возможность передачи замороженных активов Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Источник: ЕС только изучает возможность передачи замороженных активов Киеву
Возможное использование российских активов, замороженных в Евросоюзе, связано со сложными правовыми вопросами, обсуждение этой темы продолжается в различных... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:46
2023-01-26T17:03
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Возможное использование российских активов, замороженных в Евросоюзе, связано со сложными правовыми вопросами, обсуждение этой темы продолжается в различных европейских институтах, сообщил РИА Новости источник в ЕС.В среду постоянные представители продолжили обсуждение "положения дел" в вопросе о путях использования замороженных российских активов для нужд восстановления Украины. На прошлой неделе Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ, замороженных на Западе, для выплаты "репараций" Украине."ЕС вместе с партнерами-единомышленниками изучает и обсуждает возможности использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена", - сообщил собеседник агентства.Он отметил, что варианты использования российских активов обсуждаются как в рамках законодательства Евросоюза, так и международного права. "Евросовет поручил Еврокомиссии, главе дипломатии ЕС и Совету ЕС провести соответствующую работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, учитывая, что преследование за преступление агрессии беспокоит все международное сообщество", - пояснил источник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html
https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html
https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Экономика
16:46 26.01.2023 (обновлено: 17:03 26.01.2023)
 
Источник: ЕС только изучает возможность передачи замороженных активов Киеву

Источник: использование замороженных активов связано со сложными правовыми вопросами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Возможное использование российских активов, замороженных в Евросоюзе, связано со сложными правовыми вопросами, обсуждение этой темы продолжается в различных европейских институтах, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
В среду постоянные представители продолжили обсуждение "положения дел" в вопросе о путях использования замороженных российских активов для нужд восстановления Украины. На прошлой неделе Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ, замороженных на Западе, для выплаты "репараций" Украине.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:26Специальная военная операция на Украине
В Берне высказались насчет передачи Киеву замороженных российских активов
"ЕС вместе с партнерами-единомышленниками изучает и обсуждает возможности использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что варианты использования российских активов обсуждаются как в рамках законодательства Евросоюза, так и международного права. "Евросовет поручил Еврокомиссии, главе дипломатии ЕС и Совету ЕС провести соответствующую работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, учитывая, что преследование за преступление агрессии беспокоит все международное сообщество", - пояснил источник.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 13:50
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала