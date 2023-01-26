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Украина получит от США усовершенствованные танки M1A2 Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/abrams-1847715110.html
Украина получит от США усовершенствованные танки M1A2 Abrams, пишут СМИ
Украина получит от США усовершенствованные танки M1A2 Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Украина получит от США усовершенствованные танки M1A2 Abrams, пишут СМИ
Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего его... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:25
2023-01-26T20:28
специальная военная операция на украине
украина
m1 abrams
сша
в мире
россия
дмитрий песков
технологии
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего его огневую мощность, сообщает издание Politico со ссылкой на источники."США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах", - говорится в публикации."Но 31 танк, запланированный для Украины, не будет включать секретного набора вооружений, который делает последнюю версию такой летальной", - отмечает издание.По словам собеседников Politico, Пентагон намерен поставить "экспортную" модификацию танков Abrams.Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, m1 abrams, сша, в мире, россия, дмитрий песков, технологии, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, M1 Abrams, США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Технологии, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
20:25 26.01.2023 (обновлено: 20:28 26.01.2023)
 
Украина получит от США усовершенствованные танки M1A2 Abrams, пишут СМИ

Politico: Украина получит от США усовершенствованные M1A2 Abrams в экспортной комплектации

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего его огневую мощность, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах", - говорится в публикации.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
"Но 31 танк, запланированный для Украины, не будет включать секретного набора вооружений, который делает последнюю версию такой летальной", - отмечает издание.
По словам собеседников Politico, Пентагон намерен поставить "экспортную" модификацию танков Abrams.
Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаM1 AbramsСШАВ миреРоссияДмитрий ПесковТехнологииСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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