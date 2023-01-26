https://ria.ru/20230126/abrams-1847477964.html

Американский полковник назвал передаваемые Киеву танки Abrams катастрофой

Американский полковник назвал передаваемые Киеву танки Abrams катастрофой - РИА Новости, 26.01.2023

Американский полковник назвал передаваемые Киеву танки Abrams катастрофой

У американского танка M1 Abrams есть "множество проблем", заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T04:02

2023-01-26T04:02

2023-01-26T11:57

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. У американского танка M1 Abrams есть "множество проблем", заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Киеву 31 танка M1 Abrams. Он уточнил, что военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран.В качестве одной из главных проблем Макгрегор назвал установленный на танке газотурбинный двигатель. "Это катастрофа. Как из-за расхода топлива, так и в силу наличия грязи, песка и прочего — этот двигатель предназначен для самолетов, для использования на высоте 15 тысяч футов, а не на земле. Получается, у нас на танке стоит этот турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника", - отметил эксперт.По его словам, это не тот показатель, который требуется от танка для успеха на поле боя.Он также вспомнил недавнее заявление заместителя министра обороны США Колина Каля, согласно которому "M1 — это очень неэкономичная машина, у нее высокие требования по техобслуживанию, она слишком сложна для украинцев и не поможет им"."У M1 Abrams просто множество проблем — не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться", - резюмировал Макгрегор.M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. M1 Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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джо байден, сша, украина, нато, министерство обороны сша, m1 abrams, в мире