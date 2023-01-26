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Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
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Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ
Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:49
2023-01-26T08:49
оон
израиль
палестина
сша
джейк салливан
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. Как пишет издание, два лидера не проводили встреч с целью мирных переговоров в течение более чем 10 лет. "Предложение демонстрирует серьезность президента... Несмотря на экстремистский характер этого правительства и наш опыт с Нетаньяху, мы не закрываем двери для переговоров", - цитирует издание слова палестинского чиновника. Источник добавил, что Аббас заявил Салливану о готовности приостановить меры против Израиля в ООН и других международных организациях на шесть месяцев, если Израиль прекратит "односторонние действия" на Западном берегу на тот же период. Салливан встречался с Нетаньяху и Аббасом на прошлой неделе. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20221114/abbas-1831430624.html
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оон, израиль, палестина, сша, джейк салливан, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, в мире
ООН, Израиль, Палестина, США, Джейк Салливан, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, В мире
08:49 26.01.2023
 
Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ

Times of Israel: глава Палестины Аббас заявил Салливану, что готов встретиться с Нетаньяху

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.
Как пишет издание, два лидера не проводили встреч с целью мирных переговоров в течение более чем 10 лет.
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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"Предложение демонстрирует серьезность президента... Несмотря на экстремистский характер этого правительства и наш опыт с Нетаньяху, мы не закрываем двери для переговоров", - цитирует издание слова палестинского чиновника.
Источник добавил, что Аббас заявил Салливану о готовности приостановить меры против Израиля в ООН и других международных организациях на шесть месяцев, если Израиль прекратит "односторонние действия" на Западном берегу на тот же период.
Салливан встречался с Нетаньяху и Аббасом на прошлой неделе.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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На Западе забыли про проблемы Палестины и Ливии, заявил Лавров
 
ООНИзраильПалестинаСШАДжейк СалливанМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
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