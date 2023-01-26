Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ
Times of Israel: глава Палестины Аббас заявил Салливану, что готов встретиться с Нетаньяху
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.
Как пишет издание, два лидера не проводили встреч с целью мирных переговоров в течение более чем 10 лет.
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"Предложение демонстрирует серьезность президента... Несмотря на экстремистский характер этого правительства и наш опыт с Нетаньяху, мы не закрываем двери для переговоров", - цитирует издание слова палестинского чиновника.
Источник добавил, что Аббас заявил Салливану о готовности приостановить меры против Израиля в ООН и других международных организациях на шесть месяцев, если Израиль прекратит "односторонние действия" на Западном берегу на тот же период.
Салливан встречался с Нетаньяху и Аббасом на прошлой неделе.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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