https://ria.ru/20230126/abbas-1847489831.html

Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ

Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023

Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:49

2023-01-26T08:49

2023-01-26T08:49

оон

израиль

палестина

сша

джейк салливан

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. Как пишет издание, два лидера не проводили встреч с целью мирных переговоров в течение более чем 10 лет. "Предложение демонстрирует серьезность президента... Несмотря на экстремистский характер этого правительства и наш опыт с Нетаньяху, мы не закрываем двери для переговоров", - цитирует издание слова палестинского чиновника. Источник добавил, что Аббас заявил Салливану о готовности приостановить меры против Израиля в ООН и других международных организациях на шесть месяцев, если Израиль прекратит "односторонние действия" на Западном берегу на тот же период. Салливан встречался с Нетаньяху и Аббасом на прошлой неделе. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221114/abbas-1831430624.html

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845714884.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, израиль, палестина, сша, джейк салливан, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, в мире