"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского

"Внутри страны эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по краже государственных народных денег, имущества, в Минобороны и так далее <…> свидетельствуют о крахе режима Зеленского и (партии. — Прим. ред.) "Слуги народа", — считает эксперт.