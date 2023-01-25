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"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского - РИА Новости, 25.01.2023
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"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского
"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского - РИА Новости, 25.01.2023
"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского
Кадровая чехарда в украинском правительстве свидетельствует о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:04
2023-01-25T19:04
политика
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кадровая чехарда в украинском правительстве свидетельствует о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Ранее британский политолог Джек Бакби заявил о недовольстве Евросоюза из-за нежелания украинского лидера основательно бороться с коррупцией своих соратников.Накануне в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
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политика, владимир зеленский, киев, украина
Политика, Владимир Зеленский, Киев, Украина
19:04 25.01.2023
 
"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин назвал кадровые перестановки предвестником краха Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кадровая чехарда в украинском правительстве свидетельствует о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Внутри страны эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по краже государственных народных денег, имущества, в Минобороны и так далее <…> свидетельствуют о крахе режима Зеленского и (партии. — Прим. ред.) "Слуги народа", — считает эксперт.
Ранее британский политолог Джек Бакби заявил о недовольстве Евросоюза из-за нежелания украинского лидера основательно бороться с коррупцией своих соратников.
Накануне в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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