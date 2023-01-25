https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847410826.html

В Крыму и Белгороде из-за сбоя в телеэфир попало обращение Зеленского

В Крыму и Белгороде из-за сбоя в телеэфир попало обращение Зеленского - РИА Новости, 25.01.2023

В Крыму и Белгороде из-за сбоя в телеэфир попало обращение Зеленского

Обращение Владимира Зеленского недолго транслировалось в эфире ТВ в Крыму и Белгороде. Пресс-служба правительства Белгородской области подтвердила... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:27

2023-01-25T18:27

2023-01-25T19:07

технологии

владимир зеленский

белгород

украина

россия

республика крым

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БЕЛГОРОД/СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Обращение Владимира Зеленского недолго транслировалось в эфире ТВ в Крыму и Белгороде. Пресс-служба правительства Белгородской области подтвердила несанкционированную замену телесигнала, причины произошедшего устанавливаются, в Крыму инцидент объяснили хакерской атакой. "Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются", — говорится в сообщении. Сегодня после 16:00 белгородцы, которые смотрели цифровые каналы, увидели обращение Зеленского на украинском языке вместо обычных телепередач. "Это длилось около минуты, Зеленский говорил на украинском. Потом пропал", — рассказала РИА Новости жительница Белгорода. Аналогичные видеозаписи опубликовали в соцсетях жители Крыма, где в эфире ряда федеральных каналов вместо анонсированных программ было запущено видеообращение Зеленского. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков объяснил это хакерской атакой. "Осуществлена хакерская атака. Учитывая плачевное состояние на фронте, украинские спецслужбы опускаются до того, что взламывают интернет-вещание и запускают своего клоуна Зеленского. При этом эфирное вещание на телеканалах осуществлялось и осуществляется в обычном режиме", — сказал Крючков РИА Новости. По его словам, украинские спецслужбы, имея переданные им американцами программные коды, подменяют интернет-вещание телеканалов, а кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети. "Большинство уязвимостей системы уже устранено, скоро их не останется совсем", — подчеркнул Крючков и призвал спокойно реагировать на "проделки украинских спецслужб".

https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846143070.html

https://ria.ru/20221225/krym-1841193859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, владимир зеленский, белгород, украина, россия, республика крым