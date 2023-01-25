https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html
"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада
"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада - РИА Новости, 25.01.2023
"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада
Евросоюз недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, устроившим кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя, написал британский... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:43
2023-01-25T15:43
2023-01-25T18:07
политика
владимир зеленский
украина
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киев
евросоюз
кирилл тимошенко
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюз недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, устроившим кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя, написал британский политолог Джек Бакби в статье для 19FortyFive.По его словам, стремление украинского лидера решать проблемы только по указке ЕС начинает раздражать европейскую общественность."Отставки на этой неделе, возможно, запоздали, но наконец-то произошли", — резюмировал Бакби.Накануне на Украине произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html
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Политика, Владимир Зеленский, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз, Кирилл Тимошенко, В мире
15:43 25.01.2023 (обновлено: 18:07 25.01.2023)
"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада
Британский политолог Бакби заявил о раздражении Евросоюза из-за поведения Зеленского