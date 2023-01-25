https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html

"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада

"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада - РИА Новости, 25.01.2023

"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада

Евросоюз недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, устроившим кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя, написал британский... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:43

2023-01-25T15:43

2023-01-25T18:07

политика

владимир зеленский

украина

брюссель

киев

евросоюз

кирилл тимошенко

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюз недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, устроившим кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя, написал британский политолог Джек Бакби в статье для 19FortyFive.По его словам, стремление украинского лидера решать проблемы только по указке ЕС начинает раздражать европейскую общественность."Отставки на этой неделе, возможно, запоздали, но наконец-то произошли", — резюмировал Бакби.Накануне на Украине произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.

https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

https://ria.ru/20230124/otstavka-1847161255.html

украина

брюссель

киев

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политика, владимир зеленский, украина, брюссель, киев, евросоюз, кирилл тимошенко, в мире