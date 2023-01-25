https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847222693.html

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.01.2023

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T02:37

2023-01-25T02:37

2023-01-25T02:37

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

кирилл тимошенко

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:132:2836:1727_1920x0_80_0_0_1cafe3324eb8c46afec3a5e596019abc.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны".

https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, кирилл тимошенко, мария захарова