https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847222693.html
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.01.2023
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T02:37
2023-01-25T02:37
2023-01-25T02:37
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владимир зеленский
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны".
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, кирилл тимошенко, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Мария Захарова
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский
Зеленский: кадровые перестановки на Украине продолжатся