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Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.01.2023
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Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.01.2023
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T02:37
2023-01-25T02:37
в мире
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россия
киев
владимир зеленский
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны".
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, кирилл тимошенко, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Мария Захарова
02:37 25.01.2023
 
Кадровые перестановки на Украине продолжатся, заявил Зеленский

Зеленский: кадровые перестановки на Украине продолжатся

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся.
Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.
"Сегодня общество стало свидетелем очередного набора принятых кадровых решений. Я подчеркиваю слово – очередного. Мы продолжим предпринимать соответствующие шаги - общественность увидит каждое из них и, я уверен, поддержит их", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны".
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоМария Захарова
 
 
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