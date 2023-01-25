https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

Запад заранее спланировал войну против России, заявил МИД

Запад заранее спланировал войну против России, заявил МИД - РИА Новости, 25.01.2023

Запад заранее спланировал войну против России, заявил МИД

Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:59

2023-01-25T16:59

2023-01-25T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

ангела меркель

анналена бербок

россия

германия

мария захарова

украина

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она процитировала высказывание Бербок на заседании ПАСЕ 24 января: "Если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют. Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки - гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга". "Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", - написала Захарова. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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