Запад заранее спланировал войну против России, заявил МИД
Захарова: слова Бербок и Меркель говорят, что Запад заранее спланировал войну с Россией
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она процитировала высказывание Бербок на заседании ПАСЕ 24 января: "Если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют. Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки - гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга".
"Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", - написала Захарова.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали.
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