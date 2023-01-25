https://ria.ru/20230125/zapad-1847362957.html
Запад продолжает грабить развивающиеся страны, заявил Лавров
Запад продолжает грабить развивающиеся страны, заявил Лавров - РИА Новости, 25.01.2023
Запад продолжает грабить развивающиеся страны, заявил Лавров
Запад оказывает беспрецедентное давление на развивающиеся страны и продолжает грабить их как в колониальные времена, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:56
2023-01-25T15:56
2023-01-25T15:57
в мире
сергей лавров
россия
африка
азия
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Запад оказывает беспрецедентное давление на развивающиеся страны и продолжает грабить их как в колониальные времена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы поделились нашими оценками, которые основываются на наших контактах со всеми странами и которые подтверждают беспрецедентное давление Запада на развивающиеся государства Африки, Азии и Латинской Америки. По сути дела, как неоднократно подчеркивал президент (РФ) Путин, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты и которые сейчас продолжает применять, чтобы грабить чужие страны, использовать ресурсы глобального значения в своих интересах", - сказал Лавров по итогам переговоров в Анголе с президентом страны Жуаном Лоуренсу.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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в мире, сергей лавров, россия, африка, азия
В мире, Сергей Лавров, Россия, Африка, Азия
15:56 25.01.2023 (обновлено: 15:57 25.01.2023)
Запад продолжает грабить развивающиеся страны, заявил Лавров
Лавров: Запад продолжает грабить развивающиеся страны как в колониальные времена