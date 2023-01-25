https://ria.ru/20230125/zagradotryad-1847349753.html

Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках

Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках - РИА Новости, 25.01.2023

Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках

Украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:18

2023-01-25T15:18

2023-01-25T18:47

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать", - рассказал глава государства на встрече со студентами.Путин отметил, что это делают националисты, причем сами вперед не лезут.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об украинских националистах: своих расстреливают в спину, заградотряды даже создали ПУТИН ОБ УКРАИНСКИХ ВОЙСКАХ: ПРОТИВНИК НЕ СЧИТАЕТСЯ НИ С ЧЕМ, ЗАГРАДОТРЯДЫ СОЗДАЛИ И В СПИНУ СВОИМ СТРЕЛЯЮТ 2023-01-25T15:18 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр