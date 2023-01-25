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Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zagradotryad-1847349753.html
Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках
Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках - РИА Новости, 25.01.2023
Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках
Украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:18
2023-01-25T18:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать", - рассказал глава государства на встрече со студентами.Путин отметил, что это делают националисты, причем сами вперед не лезут.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html
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Путин об украинских националистах: своих расстреливают в спину, заградотряды даже создали
ПУТИН ОБ УКРАИНСКИХ ВОЙСКАХ: ПРОТИВНИК НЕ СЧИТАЕТСЯ НИ С ЧЕМ, ЗАГРАДОТРЯДЫ СОЗДАЛИ И В СПИНУ СВОИМ СТРЕЛЯЮТ
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 25.01.2023 (обновлено: 18:47 25.01.2023)
 
Путин заявил о заградотрядах в украинских войсках

Путин заявил, что ВСУ создали заградотряды и стреляют своим солдатам в спину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать", - рассказал глава государства на встрече со студентами.
Путин отметил, что это делают националисты, причем сами вперед не лезут.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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