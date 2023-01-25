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Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:13
2023-01-25T15:30
владимир путин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году.В среду Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю", - ответил президент на приглашение приехать на празднование 270-летия МГУ в 2025 году.Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
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владимир путин, россия, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество
15:13 25.01.2023 (обновлено: 15:30 25.01.2023)
 
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году

Президент Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году.
В среду Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
"Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю", - ответил президент на приглашение приехать на празднование 270-летия МГУ в 2025 году.
Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Владимир ПутинРоссияОбразование - Общество
 
 
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