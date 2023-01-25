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Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:13
2023-01-25T15:13
2023-01-25T15:30
владимир путин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году.В среду Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю", - ответил президент на приглашение приехать на празднование 270-летия МГУ в 2025 году.Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
https://realty.ria.ru/20221226/mgu-1841443637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество
15:13 25.01.2023 (обновлено: 15:30 25.01.2023)
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
Президент Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году.
В среду Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
"Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю", - ответил президент на приглашение приехать на празднование 270-летия МГУ в 2025 году.
Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.