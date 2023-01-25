https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html

Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году

Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023

Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:13

2023-01-25T15:13

2023-01-25T15:30

владимир путин

россия

образование - общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ, которое отпразднуют в 2025 году.В среду Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю", - ответил президент на приглашение приехать на празднование 270-летия МГУ в 2025 году.Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

https://realty.ria.ru/20221226/mgu-1841443637.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, образование - общество