https://ria.ru/20230125/yuar-1847242646.html

Захарова назвала позицию ЮАР по отношениям с Россией исторической

Захарова назвала позицию ЮАР по отношениям с Россией исторической - РИА Новости, 25.01.2023

Захарова назвала позицию ЮАР по отношениям с Россией исторической

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала исторической позицию главы МИД ЮАР Наледи Пандор, отметив, что она демонстрирует несостоятельность... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:11

2023-01-25T09:11

2023-01-25T09:11

мария захарова

юар

африка

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала исторической позицию главы МИД ЮАР Наледи Пандор, отметив, что она демонстрирует несостоятельность попыток Запада делить мир. В настоящее время глава МИД РФ Сергей Лавров совершает африканское турне, которое началось с ЮАР. В среду министр находится в Анголе. "Мы за последний год отчетливо видели, как люди меняли позиции - даже те, которые, вроде, не могли это сделать или от кого это и не требовалось... Позиция коллеги из ЮАР - это позиция, на мой взгляд, историческая. Это не просто принципиальная позиция неприятия давления, которое без зазрения совести оказывает Запад на Африканский континент. Это глубокий взгляд со знанием исторических реалий на все происходящее в мире", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее оценке, Пандор движет не попытка балансировать на симпатиях избирателей, а "четкая, принципиальная оценка того, что происходит, исходя из политического анализа", причем глава МИД ЮАР высказывала ее не только на пресс-конференции с Лавровым, но и ранее - в других выступлениях и интервью и в своих статьях. "Чрезвычайно важное, чрезвычайно интересное и демонстрирующее абсолютную несостоятельность и глупость бесконечного деления мира на тех, кто достоин и сам себя считает экстраординарными и исключительными <...>, и тех, кто "в виртуальных джунглях, в фактических джунглях". Эти принципиальные оценки, которые дают страны Африки, ставят крест на многолетнем, многовековом курсе Запада на общемировую сегрегацию", - отметила Захарова. В этом Западу не помогают "давление, бонусы и посулы", добавила она. На пресс-конференции в Претории Пандор заявила, что двусторонние отношения ЮАР и России развиваются, но страны могут делать больше для развития и укрепления торговых связей.

https://ria.ru/20230123/lavrov-1846743221.html

https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html

юар

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, юар, африка, политика