Захарова назвала позицию ЮАР по отношениям с Россией исторической
Захарова: позиция ЮАР демонстрирует несостоятельность попыток Запада делить мир
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала исторической позицию главы МИД ЮАР Наледи Пандор, отметив, что она демонстрирует несостоятельность попыток Запада делить мир.
В настоящее время глава МИД РФ Сергей Лавров совершает африканское турне, которое началось с ЮАР. В среду министр находится в Анголе.
"Мы за последний год отчетливо видели, как люди меняли позиции - даже те, которые, вроде, не могли это сделать или от кого это и не требовалось... Позиция коллеги из ЮАР - это позиция, на мой взгляд, историческая. Это не просто принципиальная позиция неприятия давления, которое без зазрения совести оказывает Запад на Африканский континент. Это глубокий взгляд со знанием исторических реалий на все происходящее в мире", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее оценке, Пандор движет не попытка балансировать на симпатиях избирателей, а "четкая, принципиальная оценка того, что происходит, исходя из политического анализа", причем глава МИД ЮАР высказывала ее не только на пресс-конференции с Лавровым, но и ранее - в других выступлениях и интервью и в своих статьях.
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"Чрезвычайно важное, чрезвычайно интересное и демонстрирующее абсолютную несостоятельность и глупость бесконечного деления мира на тех, кто достоин и сам себя считает экстраординарными и исключительными <...>, и тех, кто "в виртуальных джунглях, в фактических джунглях". Эти принципиальные оценки, которые дают страны Африки, ставят крест на многолетнем, многовековом курсе Запада на общемировую сегрегацию", - отметила Захарова. В этом Западу не помогают "давление, бонусы и посулы", добавила она.
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