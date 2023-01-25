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При взрыве бомбы в Нигерии погибли 27 человек, пишут СМИ
При взрыве бомбы в Нигерии погибли 27 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
При взрыве бомбы в Нигерии погибли 27 человек, пишут СМИ
По меньшей мере 27 животноводов погибли, многие пострадали в результате взрыва бомбы в деревне в центральной Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:43
2023-01-25T23:43
2023-01-25T23:43
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По меньшей мере 27 животноводов погибли, многие пострадали в результате взрыва бомбы в деревне в центральной Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Как отмечается, животноводы во время взрыва вместе со своим скотом находились в деревне Рукуби на границе между штатами Насарава и Бенуэ. "Мы установили, что 27 человек погибли при взрыве бомбы вместе с несколькими головами скота... Многие другие люди пострадали, а число погибших может возрасти, поскольку поиски еще продолжаются", - цитирует агентство заявление комиссара полиции Насаравы Маияки Мухаммеда Бабы. Он добавил, что взрывотехники расследуют причины взрыва. Как отмечает агентство, представитель местной ассоциации животноводов Лавал Дано считает, что причиной взрыва был воздушный удар, который могли нанести нигерийские военные. Он призвал к тщательному расследованию обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
При взрыве бомбы в Нигерии погибли 27 человек, пишут СМИ
Франс Пресс: при взрыве бомбы в центральной Нигерии погибли не менее 27 животноводов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
По меньшей мере 27 животноводов погибли, многие пострадали в результате взрыва бомбы в деревне в центральной Нигерии, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на полицию.
Как отмечается, животноводы во время взрыва вместе со своим скотом находились в деревне Рукуби на границе между штатами Насарава и Бенуэ.
"Мы установили, что 27 человек погибли при взрыве бомбы вместе с несколькими головами скота... Многие другие люди пострадали, а число погибших может возрасти, поскольку поиски еще продолжаются", - цитирует агентство заявление комиссара полиции Насаравы Маияки Мухаммеда Бабы.
Он добавил, что взрывотехники расследуют причины взрыва.
Как отмечает агентство, представитель местной ассоциации животноводов Лавал Дано считает, что причиной взрыва был воздушный удар, который могли нанести нигерийские военные. Он призвал к тщательному расследованию обстоятельств произошедшего.