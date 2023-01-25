https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847294292.html

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого - РИА Новости, 25.01.2023

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого

Президент России Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:31

2023-01-25T12:31

2023-01-25T12:31

культура

новости культуры

владимир путин

россия

владимир высоцкий (автор песен)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40777/92/407779287_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_e0d01500c6a4c225ecf308d83ee22079.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вряд ли это вопрос для нашего брифинга. Хотя, конечно, любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность, но мы не можем себе этого позволить на брифинге. Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", - отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают личность Высоцкого. Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других.

https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, владимир путин, россия, владимир высоцкий (автор песен)