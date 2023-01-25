https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847294292.html
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого - РИА Новости, 25.01.2023
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого
Президент России Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:31
2023-01-25T12:31
2023-01-25T12:31
культура
новости культуры
владимир путин
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владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вряд ли это вопрос для нашего брифинга. Хотя, конечно, любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность, но мы не можем себе этого позволить на брифинге. Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", - отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают личность Высоцкого. Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других.
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир путин, россия, владимир высоцкий (автор песен)
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия, Владимир Высоцкий (автор песен)
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого
Песков заявил, что Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого