https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html

Волчий свист и песни в Стране чудес: малоизвестные факты о Высоцком

Волчий свист и песни в Стране чудес: малоизвестные факты о Высоцком - РИА Новости, 25.01.2023

Волчий свист и песни в Стране чудес: малоизвестные факты о Высоцком

Исследователи творчества Владимира Высоцкого, которому сегодня исполнилось 85 лет, до сих пор узнают о нем что-то новое. Пять интересных эпизодов из жизни... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:14

культура

владимир высоцкий (адмирал)

вениамин смехов

вячеслав котеночкин

театр на таганке

литературная газета

знаменитости

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Исследователи творчества Владимира Высоцкого, которому сегодня исполнилось 85 лет, до сих пор узнают о нем что-то новое. Пять интересных эпизодов из жизни актера и поэта — в материале РИА Новости.Как Высоцкий "Алису" спасДля аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес" Владимир Семенович написал несколько десятков песен — радиопостановкой занимался режиссер Олег Герасимов, бывший педагог актера. Незадолго до этого Марина Влади во Франции сыграла Алису — и тоже на радио. Она и уговорила Высоцкого согласиться на предложение Герасимова.Спектакль записывали около двух лет. Практически у каждого персонажа был собственный музыкальный номер. У некоторых — несколько. Лучший друг Владимира Семеновича Всеволод Абдулов сыграл автора — Льюиса Кэрролла, птицу Додо и Чеширского кота.Но худсовет положил уже отпечатанный тираж "на полку", назвав работу "малохудожественной". Высоцкий тут же помчался к своей давней подруге Белле Ахмадулиной, у которой вот-вот должна была выйти статья в "Литературной газете". По его просьбе в этой заметке она поздравила читателей с Новым годом… и выходом пластинки "Алиса в Стране чудес"! После такой публикации в одной из центральных газет худсовет отступил. Пластинки (это был двойной альбом) буквально смели с полок магазинов. Дополнительные тиражи "Мелодия" печатала ежегодно.Как Высоцкий стал ВолкомКогда режиссер Вячеслав Котеночкин создавал "Ну, погоди!", озвучивать Волка он хотел пригласить именно Высоцкого. Владимир Семенович и сам был не против поработать в анимации (до этого он лишь пел в хоре сорняков в мультике "Чудесница"). Но всесильный худсовет отклонил его кандидатуру.Тем не менее фрагмент, озвученный Высоцким, вошел в дебютную серию "Ну, погоди!". В сцене, когда Волк лезет за Зайцем на балкон, он насвистывает "Песню о друге": Котеночкин взял фрагмент фонограммы фильма "Вертикаль".А Волка Высоцкий в мультике все же сыграл. К озвучанию многосерийного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" привлекли многих актеров Театра на Таганке. Валерию Золотухину досталась роль Гудвина, Вениамину Смехову — злой волшебницы Бастинды. А Владимиру Семеновичу — Волка, незадачливого и очень смешного приспешника колдуньи, глуповатого, но по-своему обаятельного.Как Высоцкий для детей поэму написалСреди малоизвестных широкому читателю произведений Высоцкого — добрая и веселая "Поэма для детей" про двух друзей — Витьку Кораблева и Ваню Дыховичного (с актером Театра на Таганки Иваном Дыховичным Владимир Семенович был очень дружен). Высоцкий хотел опубликовать эту вещь в издательстве "Детская литература" или в одном из толстых журналов. А похлопотать попросил Смехова, который уже много печатался. Так рукопись оказалась у Вениамина Борисовича.Поэма вышла уже после смерти Высоцкого, в конце 1980-х, в журнале "Пионер". А спустя много лет, в 2020-м Смехов сыграл главную роль в спектакле Виртуального Художественного театра по этому произведению. Там об этом совпадении не знали. О том, что рукопись хранилась у него, Вениамин Борисович рассказал только на репетиции.Как Высоцкий водителя шпиона сыгралОднажды Владимир Семенович сыграл эпизодическую роль в любительском фильме, снятом его соседями.В доме на Малой Грузинской обитало много "творческой интеллигенции". Несколько подростков обзавелись бытовой кинокамерой и, подобно родителям-кинематографистам, решили снять собственный фильм — про шпионов. Сочинили сценарий, придумали костюмы. Главному герою требовался соответствующий автомобиль. А у Высоцкого был "Мерседес".Ребята подошли к Владимиру Семеновичу и попросили машину для кино. Он не только разрешил, но и согласился сыграть шофера главного шпиона. Надел неприметную серую кепчонку и с удовольствием катал юных "кинематографистов" по окрестным дворам. Увы, эта пленка не сохранилась. О ней вспомнил и рассказал один из авторов того фильма — известный художник и телеведущий Алексей Бегак.Как Высоцкий Кирпича разговаривать училВладимир Семенович был прекрасным рассказчиком. Некоторые разговорные импровизации актера записал на магнитофон его педагог и писатель Андрей Синявский. В их числе была "Дама с собачкой" в изложении "соседа по коммуналке" — эдакого хитрого забулдыги, который только-только посмотрел кино по Чехову. Этот персонаж пришепетывал, вставлял дворовые словечки — получилось очень смешно.Много лет спустя на съемках фильма "Место встречи изменить нельзя" никак не могли найти новых красок для роли карманника Кирпича, которого играл Станислав Садальский. Тогда Высоцкий рассказал ему "про собачку" — тем же шепелявым говорком. Актер мастерски перехватил эту интонацию — и образ сложился, а фраза "кофелек-кофелек, какой кофелек!" мгновенно "пошла в народ".

https://ria.ru/20230121/kino-1846334873.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

владимир высоцкий (адмирал), вениамин смехов, вячеслав котеночкин, театр на таганке, литературная газета, знаменитости